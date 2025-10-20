Menu
SALVADOR
FATALIDADE

Explosão na Estação Pirajá deixa mulher com 47% do corpo queimado

Ambulante tentava aceder fogo usando álcool, quando houve a explosão

Redação

Por Redação

20/10/2025 - 21:10 h
Mulher segue em estado grave aguardando transferência para o HGE
A cuidadora de idosos Sueli Barbosa dos Santos, 53 anos, sofreu queimaduras graves após o carrinho de uma vendedora ambulante uma explodir, no terminal de ônibus da Estação Pirajá, em Salvador, na manhã do sábado, 18. Segundo informações, o acidente ocorreu quando a atendente tentou acender um fogareiro utilizando álcool.

Sueli teve cerca de 47% do corpo atingido e foi levada para o Hospital Teresa de Lisieux, onde atá o final da tarde desta segunda-feira, 20, aguardava regulação para o Hopistal Geral do Estado (HGE), referência em queimaduras.Ela teve queimaduras de segundo e terceiro grau na face, tórax e abdômen.

A Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab) informou que o pedido de transferência ainda está em análise e ressaltou que a Central Estadual de Regulação avalia as solicitações com base na gravidade e na disponibilidade de recursos nas unidades de atendimento. A vendedora também sofreu ferimentos e foi encaminhada a uma unidade de saúde. Não foi possível saber para em qual hospital ela deu entrada, nem o seu estado de saúde.

O que diz a CCR

Em resposta ao ocorrido, a CCR Metrô Bahia declarou que agentes de atendimento e segurança prestaram os primeiros socorros às vítimas no local do princípio de incêndio. A concessionária lamentou o incidente e reforçou que o uso de materiais inflamáveis, assim como a venda de produtos nas estações e terminais do sistema metroviário, é proibido, a menos que haja autorização formal da administração.

“É proibida a utilização de materiais inflamáveis, bem como a venda de produtos nas dependências das Estações e Terminais de Ônibus do Sistema Metroviário de Salvador e Lauro de Freitas, exceto quando devidamente regulamentada e já autorizada pela administração”, diz um trecho da nota.

x