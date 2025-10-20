FRENTE FRIA
Vídeo: mar invade área de veículos do ferry e assusta passageiros
Devido a ocorrência, a Internacional Travessias precisou suspender a travessia de caminhões e veículos pesados
Por Leilane Teixeira
As fortes chuvas acompanhadas de ventania que atingem Salvador nesta segunda-feira, 20, provocaram diversos transtornos pela cidade, entre eles, um episódio de alagamento dentro do ferry-boat Maria Bethânia, que fazia a travessia entre Salvador e Itaparica.
Imagens obtidas pelo Portal A TARDE mostram o compartimento de veículos da embarcação tomado pela água do mar, com sandálias boiando e gritos de desespero entre os passageiros. Em outros vídeos, é possível ver o terminal do sistema de travessias lotado.
Para garantir a segurança dos usuários, a Internacional Travessias Salvador (ITS), empresa responsável pela operação, suspendeu temporariamente o embarque de caminhões e veículos pesados, embora a travessia de carros de passeio continue funcionando. A companhia também informou que outras medidas preventivas estão sendo adotadas diante das condições adversas de navegação na Baía de Todos os Santos.
Ao longo desta segunda-feira, 20, fortes chuvas atingiram a capital baiana. A Defesa Civil emitiu alerta de continuidade de chuvas moderadas a fortes, acompanhadas por rajadas de vento.
Já a Capitania dos Portos da Bahia, emitiu um alerta de mau tempo, indicando possibilidade de agravamento das condições climáticas nas próximas horas.
A ITS afirmou companhar constantemente a situação e ajustará a operação sempre que necessário.
Veja a nota na íntegra
Sobre o vídeo em circulação que mostra água em uma parte do ferry-boat Maria Bethânia, a ITS informa que o registro exibe o momento em que uma onda de forte intensidade, potencializada pela ação dos ventos, lançou um volume considerável de água sobre o convés de veículos. O fato aconteceu durante a travessia realizada na tarde desta segunda-feira, 20.
Durante o episódio, alguns passageiros se assustaram, mas a situação foi prontamente controlada pela tripulação, que atuou de forma rápida e adequada, tranquilizando os usuários e garantindo a segurança a bordo.
O Maria Bethânia cumpriu o tempo previsto de viagem de Salvador para Itaparica, realizando o desembarque de todos os passageiros.
A Internacional Travessias Salvador ressalta que as condições meteorológicas na Baía de Todos os Santos apresentam ventos fortes e mar agitado no período, o que tem exigido atenção redobrada das equipes de operação e navegação.
