Chuva causa estragos e muro de escola municipal desaba em Salvador

A estrutura caiu sobre dois carros e uma motocicleta - Foto: Reprodução/@nordesteusou

As fortes chuvas que atingiram Salvador nesta segunda-feira, 20, causaram sérias ocorrências registradas pela Defesa Civil de Salvador (Codesal) até o início da manhã desta terça-feira, 21.

Entre os incidentes provocados pelo temporal, parte do muro da Escola Municipal Teodoro Sampaio desabou, por volta das 23h45, no bairro de Santa Cruz. A estrutura caiu sobre dois carros e uma motocicleta estacionados na Rua Dr. Armando Colavolpe.

Apesar dos danos materiais, ninguém ficou ferido. A motocicleta, pertencente a um motorista por aplicativo, foi completamente soterrada pelos escombros.

Outro ponto afetado foi o bairro da Federação, onde a estrutura de um ponto de ônibus não resistiu às fortes rajadas de vento e também desabou.

Ocorrências

Segundo o boletim da Codesal, a maioria das ocorrências está relacionada a infiltrações, ameaças de desabamento e deslizamentos de terra. O bairro da Liberdade concentrou o maior número de registros, com três casos, incluindo infiltração, ameaça de deslizamento e deslizamento de terra.

As regiões do Cabula/Tancredo Neves e Pau da Lima registraram uma ocorrência cada, ambas classificadas como ameaça de desabamento. Em Brotas, houve um caso de infiltração, enquanto na Barra/Pituba foi registrado um desabamento parcial.

Em caso de emergência, a população pode acionar a Defesa Civil pelo número 199, que funciona 24 horas por dia.