MAU TEMPO

Chuva causa estragos e muro de escola municipal desaba em Salvador

Estrutura atingiu veículos estacionados próximo ao local; veja ocorrências

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

21/10/2025 - 7:11 h
A estrutura caiu sobre dois carros e uma motocicleta

As fortes chuvas que atingiram Salvador nesta segunda-feira, 20, causaram sérias ocorrências registradas pela Defesa Civil de Salvador (Codesal) até o início da manhã desta terça-feira, 21.

Entre os incidentes provocados pelo temporal, parte do muro da Escola Municipal Teodoro Sampaio desabou, por volta das 23h45, no bairro de Santa Cruz. A estrutura caiu sobre dois carros e uma motocicleta estacionados na Rua Dr. Armando Colavolpe.

Apesar dos danos materiais, ninguém ficou ferido. A motocicleta, pertencente a um motorista por aplicativo, foi completamente soterrada pelos escombros.

Outro ponto afetado foi o bairro da Federação, onde a estrutura de um ponto de ônibus não resistiu às fortes rajadas de vento e também desabou.

Leia Também:

Após água invadir ferry, equipamento opera com restrição nesta terça
Caos em Salvador: chuva causa deslizamentos e suspensão de embarcações
Explosão na Estação Pirajá deixa mulher com 47% do corpo queimado

Ocorrências

Segundo o boletim da Codesal, a maioria das ocorrências está relacionada a infiltrações, ameaças de desabamento e deslizamentos de terra. O bairro da Liberdade concentrou o maior número de registros, com três casos, incluindo infiltração, ameaça de deslizamento e deslizamento de terra.

As regiões do Cabula/Tancredo Neves e Pau da Lima registraram uma ocorrência cada, ambas classificadas como ameaça de desabamento. Em Brotas, houve um caso de infiltração, enquanto na Barra/Pituba foi registrado um desabamento parcial.

Em caso de emergência, a população pode acionar a Defesa Civil pelo número 199, que funciona 24 horas por dia.

Tags:

Chuva desabamento mau tempo temporais

A tarde play
Destelhamentos e quedas de árvore marcam o 3º dia de chuva em Salvador
Destelhamentos e quedas de árvore marcam o 3º dia de chuva em Salvador

Blogueira baiana investigada por tráfico de drogas está foragida
Influencer digital baiana é investigada por tráfico de drogas

