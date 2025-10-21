SALVADOR
Após água invadir ferry, equipamento opera com restrição nesta terça
Bandeira Vermelha segue vigente para as condições de navegação no litoral
Por Bernardo Rego
O tempo virou na Bahia com a incidência de muita chuva em vários pontos do estado causando transtornos a diversos moradores.
O mau tempo impactou no funcionamento do ferry boat que faz a travessia Salvador-Itaparica, por isso a Marinha do Brasil através da Capitania dos Portos da Bahia (CBPA) recomendou o a suspensão parcial da operação por da condições de navegação a partir de segunda-feira, 20.
Um vídeo recebido pelo A TARDE mostrou a água invadindo o ferry-boat Maria Bethânia deixando os passageiros assustados.
De acordo com a Capitania dos Portos, apenas as embarcações de grande porte estão autorizadas a realizar a travessia são elas os os ferries Dorival Caymmi e Zumbi dos Palmares transportando apenas passageiros.
A Marinha diz que em casos de emergência basta discar o número 185. A movimentação no Terminal de São Joaquim na manhã desta terça-feira, 21, é tranquilo conforme vídeo recebido pela reportagem.
Travessia para Morro de SP e Mar Grande
Ainda segundo a capitania, a travessia entre Salvador e Mar Grande segue suspensa assim como o trajeto para Morro de São Paulo. A bandeira vermelha de navegação segue vigente em toda a faixa litorânea da Bahia
Horários de travessia Salvador x Bom Despacho e Bom Despacho x Salvador
Sentido São Joaquim → Bom Despacho
05h00: FB Dorival Caymmi
06h00: FB Zumbi dos Palmares (±10 minutos depois)
08h00: FB Dorival Caymmi
10h00: FB Zumbi dos Palmares
12h00: FB Dorival Caymmi
Sentido Bom Despacho → São Joaquim
05h00: FB Zumbi dos Palmares
06h00: FB Dorival Caymmi (±10 minutos depois)
08h00: FB Zumbi dos Palmares
10h00: FB Dorival Caymmi
12h00: FB Zumbi dos Palmares
