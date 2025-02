Jerônimo detona ferry e não descarta medida drástica com gestora

Ferry é alvo de críticas do governador Jerônimo - Foto: Divulgação | Internacional Travessias

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) subiu o tom nas críticas à gestão do ferry-boart, nesta quarta-feira, 12, durante agenda de entregas no Hospital Ana Nery, em Salvador. Questionado, o gestor não descartou romper o contrato de administração com a Internacional Travessias.

Jerônimo afirmou que estuda a possibilidade de revisão do contrato de concessão da empresa, que está responsável pela condução do transporte desde 2013. O governador ainda criticou a Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia (Agerba), que faz a fiscalização do ferry.

“Vocês sabem o quanto eu sofro, eu sou usuário, sou usuário, não tenho lancha, eu não uso lancha, eu sempre que posso eu vou, a não ser uma agenda mais rápida, que eu uso o helicóptero ou outro, mas sempre que eu posso eu vou de ferry-boat. Aguardo, tem a hora marcada, eu faço isso, como qualquer pessoa faz, não estou me escondendo. E me constrangeu bastante a forma como foi conduzida”, disparou.