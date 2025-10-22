SALVADOR
Ferry-Boat segue operando parcialmente devido ao mau tempo
Apenas as embarcações Zumbi dos Palmares e Dorival Caymmi estão autorizadas a operar
Por Victoria Isabel
Por determinação da Capitania dos Portos, o Sistema Ferry-Boat segue com parte das travessias entre Salvador e Itaparica suspensas nesta quarta-feira, 22. A decisão foi tomada na segunda-feira, 20, devido às condições adversas do mar na Baía de Todos os Santos.
De acordo com a Internacional Travessias Salvador, apenas as embarcações Zumbi dos Palmares e Dorival Caymmi, de maior porte, estão autorizadas a operar durante o período de instabilidade climática.
O transporte de veículos permanece suspenso, com exceção dos casos destinados a serviços essenciais, como socorro, apoio médico, defesa civil e segurança pública. A medida tem o objetivo de reduzir o risco de deslocamento de carga até que as condições do mar se normalizem.
A empresa reforçou que a decisão atende a uma determinação da Capitania dos Portos da Bahia e visa garantir a segurança dos passageiros e da navegação. Assim que o tempo melhorar e o mar voltar à normalidade, as demais embarcações retomarão as operações regulares.
Confira horários:
Sentido: São Joaquim → Bom Despacho
05:00 FB Zumbi dos Palmares
06:00 FB Dorival Caymmi
08:00 FB Zumbi dos Palmares
10:00 FB Dorival Caymmi
12:00 FB Zumbi dos Palmares
14:00 FB Dorival Caymmi
16:00 FB Zumbi dos Palmares
18:00 FB Dorival Caymmi
20:00 FB Zumbi dos Palmares
22:00 FB Dorival Caymmi
23:30 FB Zumbi dos Palmares
Sentido: Bom Despacho → São Joaquim
05:00 FB Dorival Caymmi
06:00 FB Zumbi dos Palmares
08:00 FB Dorival Caymmi
10:00 FB Zumbi dos Palmares
12:00 FB Dorival Caymmi
14:00 FB Zumbi dos Palmares
16:00 FB Dorival Caymmi
18:00 FB Zumbi dos Palmares
20:00 FB Dorival Caymmi
22:00 FB Zumbi dos Palmares
23:30 FB Dorival Caymmi
