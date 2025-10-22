Menu
SALVADOR
SALVADOR

Ferry-Boat segue operando parcialmente devido ao mau tempo

Apenas as embarcações Zumbi dos Palmares e Dorival Caymmi estão autorizadas a operar

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

22/10/2025 - 8:31 h
Sistema Ferry-Boat
Sistema Ferry-Boat -

Por determinação da Capitania dos Portos, o Sistema Ferry-Boat segue com parte das travessias entre Salvador e Itaparica suspensas nesta quarta-feira, 22. A decisão foi tomada na segunda-feira, 20, devido às condições adversas do mar na Baía de Todos os Santos.

De acordo com a Internacional Travessias Salvador, apenas as embarcações Zumbi dos Palmares e Dorival Caymmi, de maior porte, estão autorizadas a operar durante o período de instabilidade climática.

O transporte de veículos permanece suspenso, com exceção dos casos destinados a serviços essenciais, como socorro, apoio médico, defesa civil e segurança pública. A medida tem o objetivo de reduzir o risco de deslocamento de carga até que as condições do mar se normalizem.

A empresa reforçou que a decisão atende a uma determinação da Capitania dos Portos da Bahia e visa garantir a segurança dos passageiros e da navegação. Assim que o tempo melhorar e o mar voltar à normalidade, as demais embarcações retomarão as operações regulares.

Confira horários:

Sentido: São Joaquim → Bom Despacho

05:00 FB Zumbi dos Palmares

06:00 FB Dorival Caymmi

08:00 FB Zumbi dos Palmares

10:00 FB Dorival Caymmi

12:00 FB Zumbi dos Palmares

14:00 FB Dorival Caymmi

16:00 FB Zumbi dos Palmares

18:00 FB Dorival Caymmi

20:00 FB Zumbi dos Palmares

22:00 FB Dorival Caymmi

23:30 FB Zumbi dos Palmares

Sentido: Bom Despacho → São Joaquim

05:00 FB Dorival Caymmi

06:00 FB Zumbi dos Palmares

08:00 FB Dorival Caymmi

10:00 FB Zumbi dos Palmares

12:00 FB Dorival Caymmi

14:00 FB Zumbi dos Palmares

16:00 FB Dorival Caymmi

18:00 FB Zumbi dos Palmares

20:00 FB Dorival Caymmi

22:00 FB Zumbi dos Palmares

23:30 FB Dorival Caymmi

Imagem ilustrativa da imagem Ferry-Boat segue operando parcialmente devido ao mau tempo
| Foto: Divulgação | Internacional Travessias

Ver todas

