O Cravinho reabre após operação e garante selo de segurança

Após uma semana de portas fechadas, o tradicional bar O Cravinho, no Pelourinho, retomou as atividades nesta terça-feira, 21, às 11h, após receber o registro oficial do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) que comprova a segurança na produção de suas bebidas.

A liberação marca o fim de um período de incertezas iniciado após o estabelecimento ser alvo da Operação Bebidas Etílicas, que investigava possíveis irregularidades sanitárias e fiscais em bares e produtores de bebidas artesanais na Bahia.

De acordo com a assessoria do local, o Cravinho apresentou toda a documentação exigida, comprovando a regularidade de suas atividades.

"O Cravinho também comprovou a plena regularidade do bar com álvara, certificação e notas fiscais em dia, agora segue firme como patrimônio cultural e afetivo da Bahia - símbolo de tradição, autenticidade e hospitalidade do nosso povo", afirmou.

Além disso, testes laboratoriais realizados pela Universidade Federal da Bahia (UFBA) atestaram que as bebidas comercializadas pelo bar estão dentro dos padrões de segurança e não oferecem riscos à saúde dos consumidores.

O Ministério da Agricultura confirmou o registro, que agora garante ao estabelecimento o selo de conformidade para fabricação e venda de licores e infusões.

Operação investigava bebidas adulteradas

O Cravinho foi um dos locais vistoriados na Operação Bebidas Etílicas, deflagrada em 16 de outubro por uma força-tarefa formada pelo Procon-BA, Polícia Civil, Codecon e Mapa. A ação ocorreu após registros de intoxicação por metanol em outras regiões do país.

Durante a fiscalização, as equipes apreenderam 90 garrafas de bebidas sem autorização do Mapa em diferentes pontos de Salvador. No caso do Cravinho, a suspensão da produção e venda ocorreu de forma preventiva até a conclusão dos testes laboratoriais.