Cravinho: proprietários negam irregularidades na produção da cachaça

Bar é point de parada obrigatória para baianos e turistas em visita ao Pelourinho - Foto: Reprodução

Horas após ser alvo de uma operação de fiscalização realizada por órgãos estaduais e federais nesta quinta-feira, 16, o bar Cravinho, um dos mais tradicionais do Pelourinho, em Salvador, se posicionou por meio de nota oficial, negando qualquer irregularidade e esclarecendo os motivos do fechamento temporário do estabelecimento.

Segundo os proprietários, Jolival Reis e Meire Gomes, a casa está com toda a documentação em dia e cumpre rigorosamente as normas legais e sanitárias vigentes. A suspensão das atividades, de acordo com o comunicado, ocorreu porque os donos se recusaram a manter as portas abertas sem comercializar o tradicional cravinho - bebida artesanal feita com cachaça e especiarias, marca registrada do bar e da cultura baiana.

"Não é verdade que a operação tenha constatado comercialização de produtos sem nota fiscal ou ausência de alvará de funcionamento. O Cravinho [bar] está com sua documentação regularizada e em pleno cumprimento das normas legais e sanitárias vigentes", diz um trecho da nota.

Ainda segundo a declaração, a decisão por manter o estabelecimento fechado partiu dos próprios donos, já que foram orientados a suspender a comercialização da bebida que leva o mesmo nome do estabelecimento.

"Neste momento, os proprietários se recusam a manter as portas abertas sem comercializar o tradicional cravinho, bebida artesanal feita com cachaça e especiarias - produto símbolo da casa e da cultura baiana, já que não há nada de errado com o produto, nem com o estabelecimento comercial", afirmam Jolival e Meire.

Eles ainda asseguram que não há nenhuma "ilegalidade na produção ou comercialização da cachaça artesanal do Cravinho, reconhecida há mais de quatro décadas pela sua qualidade e tradição".

Análise em andamento

Ainda conforme a nota de esclarecimento, no dia 1º de outubro a administração do Cravinho solicitou um laudo técnico ao laboratório da Universidade Federal da Bahia (UFBA), vinculado ao Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA), com o objetivo de analisar e certificar a bebida artesanal. A entrega da amostra ocorreu em 3 de outubro, e o estabelecimento permanece no aguardo do parecer da instituição.

Além disso, os proprietários informaram que irão pessoalmente ao MAPA nessa sexta-feira, 17, para dar continuidade ao processo de certificação e liberação da venda do cravinho.

Símbolo cultural da cidade

Na nota, os responsáveis pelo Cravinho afirmam ainda que o bar, com mais de quatro décadas de história, é um dos pontos mais emblemáticos do Centro Histórico de Salvador. Reconhecido por sua tradição e pelo ambiente acolhedor, o estabelecimento é considerado um patrimônio afetivo e cultural da cidade, sendo também uma referência de hospitalidade no Pelourinho.

Ainda segundo o comunicado, a administração reforça o compromisso com a legalidade, a qualidade dos produtos e o respeito ao público, que há anos contribui para consolidar o Cravinho como um símbolo da cultura baiana.

Operação Bebidas Etílicas

O bar Cravinho, tradicional ponto do Pelourinho em Salvador, foi alvo de uma fiscalização nesta quinta-feira, 16, durante a Operação Bebidas Etílicas, conduzida por uma força-tarefa formada pelo Procon-BA, Polícia Civil (DECON e DPT), Codecon e Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA).

A ação ocorreu no contexto de investigações sobre possíveis adulterações em bebidas alcoólicas no estado, após registros de intoxicação por metanol em outras regiões do país.

Durante a operação, 90 garrafas de bebidas sem autorização do MAPA foram encontradas em diversos estabelecimentos, incluindo o Cravinho. A produção e comercialização de bebidas no local foram temporariamente suspensas para análise de amostras.