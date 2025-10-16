Menu
HOME > SALVADOR
SAÚDE

Campanha Dia D de vacinação acontece neste sábado em Salvador

Ministério da Saúde promove o Dia D de mobilização nacional para incentivar a vacinação

Isabela Cardoso

Por Isabela Cardoso

16/10/2025 - 18:50 h
Vacinação em Salvador
Vacinação em Salvador

O Outlet Premium Salvador será ponto do Dia D de vacinação neste sábado, 18, das 9h às 16h. A ação integra a campanha nacional do Ministério da Saúde.

Durante o dia, estarão disponíveis todas as vacinas do calendário nacional, como: BCG, Hepatite B, Penta (DTP/Hib/HB), Poliomielite inativada, Rotavírus, Pneumocócica 10 valente (conjugada), Meningocócica C (conjugada), Meningocócica ACWY (conjugada), Influenza, Covid-19, Febre amarela, Tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola), Varicela, DTP, Hepatite A e HPV.

Para participar, é necessário apresentar documento com foto e a carteira de vacinação. A ação é destinada a todas as idades, com foco especial em crianças e adolescentes de até 15 anos. Pais e responsáveis podem ainda consultar previamente a situação vacinal dos jovens pelo aplicativo Meu SUS Digital.

A Campanha Nacional de Multivacinação ocorre de 6 a 31 de outubro em todo o país, com o objetivo de atualizar as vacinas e reforçar a importância da imunização diante do risco de retorno de doenças como poliomielite e sarampo. Todas as vacinas são seguras, gratuitas e estarão disponíveis no mesmo local.

x