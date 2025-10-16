Menu
HOME > MUNDO
MUNDO

Eutanásia é legalizada em todo território nacional de país da América do Sul

Apenas uma pequena lista de nações autorizam o procedimento

Daniel Genonadio

Por Daniel Genonadio

16/10/2025 - 7:56 h
Poucos países no mundo permitem a eutanásia
Poucos países no mundo permitem a eutanásia -

Um projeto de lei que legaliza a eutanásia em todo o território nacional foi aprovado nesta quarta-feira, 15, pelo Senado do Uruguai. A Eutanásia, etimologicamente uma "boa morte", consiste no ato de provocar a morte de um paciente (após o seu pedido) com o objetivo de aliviar seu sofrimento.

Com a decisão do Senado, o Uruguai descriminaliza a morte assistida sob certas condições específicas. A iniciativa do Congresso uruguaio foi apelidada de "Morte Digna" e promovida pela Frente Ampla, coalizão de partidos de esquerda governante.

Após a decisão no Congresso do Uruguai (aprovação na Câmara dos Deputados em agosto) e no Senado nesta quarta, o projeto vai para sanção ou veto do presidente uruguaio, Yamandú Orsi. O chefe do Executivo do país da América do Sul já manifestou apoio ao projeto anteriormente.

A aprovação é um marco histórico no Uruguai, já que o texto (em diferentes formatos) é objeto de discussão há mais de uma década no país. Pesquisas apontam que a liberação da eutanásia conta com aprovação da maioria da população.

Segundo uma pesquisa apresentada em maio pela consultoria Cifra, 62% dos uruguaios são favoráveis à legalização da eutanásia e apenas 24% se opõem ao projeto.

O que muda no Uruguai

Com a aprovação do projeto de lei que autoriza a eutanásia em todo o Uruguai, alguma regras específicas também foram estabelecidas.

Entre os requisitos para a eutanásia no Uruguai, é necessário:

  • Ser maior de idade;
  • Cidadão ou residente no país;
  • Estar mentalmente apto em fase terminal de uma doença incurável ou que cause sofrimento insuportável, com grave deterioração da qualidade de vida.

Para que a eutanásia seja realizada, o paciente também deve passar por várias etapas antes de deixar seus desejos por escrito e na presença de testemunhas.

Países que legalizaram a eutanásia

  1. Canadá
  2. Países Baixos
  3. Nova Zelândia
  4. Espanha
  5. Colômbia
  6. Equador
  7. Uruguai* (resta a sanção presidencial)

