MUNDO
MUNDO

Nestlé pretende eliminar 16.000 postos de trabalho em dois anos

Empresa registrou queda de 1,9% em suas vendas

AFP

Por AFP

16/10/2025 - 7:40 h
Sede da Nestlé na Suíça
Sede da Nestlé na Suíça

O novo CEO da Nestlé anunciou a eliminação de 16.000 postos de trabalho durante os próximos dois anos ao anunciar nesta quinta-feira os resultados da empresa para os primeiros nove meses de 2025.

O grupo suíço do setor alimentício, com forte presença na América Latina, registrou uma queda de 1,9% em suas vendas, a 65,9 bilhões de francos suíços (83 bilhões de dólares, 452 bilhões de reais).

"O mundo está mudando e a Nestlé deve se adaptar mais rapidamente, o que significará tomar decisões difíceis, mas necessárias, para reduzir o número de funcionários", afirmou em um comunicado o CEO Philipp Navratil, que assumiu o comando da empresa em setembro.

O programa de redução de funcionários inclui, em particular, a eliminação de 12.000 postos administrativos em diversas funções e áreas do mundo, "o que permitirá economizar um bilhão de francos por ano até o final de 2027", o dobro do valor previsto até agora, destacou a empresa.

Também serão afetados 4.000 empregos no âmbito de iniciativas já em curso, que pretendem acelerar a produção e a cadeia de suprimentos, acrescenta o comunicado.

O conglomerado alimentício, com mais de 2.000 marcas, incluindo o café solúvel Nescafé, os caldos Maggi e os chocolates KitKat, viveu um mês de setembro agitado em sua direção.

O CEO anterior, o francês Laurent Freixe, foi demitido devido a uma "relação amorosa" com uma subordinada, e o presidente do grupo, o belga Paul Bulcke, anunciou sua saída da empresa.

Analistas esperam que Navratil, que dirigia a Nespresso, consiga devolver a estabilidade ao grupo, que viu seu crescimento estagnar desde a onda de inflação de 2022 e enfrentou várias crises de reputação.

Tags:

demissões Nestlé

Ver todas

x