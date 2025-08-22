Fundação leva hortas e água tratada a 16 escolas da Bahia

Projeto já beneficia 16 escolas, com 11 hortas e a instalação de 5 sistemas de água tratada - Foto: Divulgação / Fundação Nestlé

Com a liderança da Fundação Nestlé, o programa Nestlé por Crianças Mais Saudáveis inicia uma nova etapa. A iniciativa vai beneficiar cerca de 10 mil crianças com a implantação de hortas e bebedouros em 16 unidades escolares, em 7 municípios, incluindo a Escola Municipal Sérgio Carneiro, em Ilhéus, que recebe ambas estruturas. Unindo educação ambiental, acesso à água tratada e valorização das comunidades locais, o projeto promove impacto direto e duradouro na vida de quem está no coração da cadeia do cacau.

Conseguimos unir inovação, impacto social e educação para criar um legado duradouro nas comunidades escolares Noelle Rocha - Diretora da Fundação Nestlé

Em entrevista ao PORTAL A TARDE, Noelle Rocha, diretora da Fundação Nestlé, explica que, ao levar saúde, nutrição e sustentabilidade para escolas públicas na Bahia, a ação se conecta cada vez mais ao propósito da Nestlé de impactar positivamente as regiões produtoras de cacau, levando desenvolvimento e transformação para essas comunidades.

Diretora da Fundação Nestlé diz que a iniciativa se conecta com o propósito da marca | Foto: Divulgação / Fundação Nestlé

A iniciativa, segundo a porta-voz da marca, contou com a parceria do Instituto Crescer para a instalação de hortas e desenvolvimento de atividades educativas sobre alimentação consciente que serão realizadas com estudantes entre 6 e 14 anos nas escolas beneficiadas. Já com o apoio da startup de impacto socioambiental Água Camelo – referência em soluções tecnológicas para levar água segura a quem mais precisa -, serão implementados sistemas de filtragem de água tratada nas unidades de ensino.

Ao todo, o primeiro ciclo do projeto já beneficia 16 escolas, com a criação de 11 hortas escolares e a instalação de 5 sistemas de água tratada e bebedouros, distribuídos entre os municípios da Grande Ilhéus, Itabuna, Uruçuca, Itacaré e Feira de Santana", ressalta Noelle.

“A missão da Fundação Nestlé é viabilizar essas transformações no presente e como uma ação para o futuro. O acesso à água tratada é um direito básico e essencial para a saúde e o aprendizado. Com essa parceria, conseguimos unir inovação, impacto social e educação para criar um legado duradouro nas comunidades escolares”, acrescenta a diretora da Fundação Nestlé.

| Foto: Divulgação / Fundação Nestlé

Água tratada para transformar a realidade escolar

A parceria com a Água Camelo é um dos pilares do novo momento da iniciativa. A startup irá instalar Centrais Camelo de filtragem de água, capazes de purificar até 24 mil litros por dia, removendo 99,9% dos contaminantes microbiológicos, com autonomia de até 3 anos sem necessidade de troca de peças. A instalação das unidades será acompanhada de etapas de diagnóstico, capacitação em saúde e higiene (WASH), monitoramento e avaliação de impacto.

Os pilares da iniciativa estão alinhados aos cinco comportamentos que o movimento Nestlé por Crianças Mais Saudáveis promove: alimentação nutritiva e variada; beber mais água; porcionar para comer melhor; curtir as refeições juntos; e brincar ativamente. No futuro, a intenção é ampliar a escala da iniciativa para outras regiões do país, sempre conectando educação, saúde e meio ambiente em prol de um futuro mais justo e saudável para todas as crianças.

Confira a lista de escolas e municípios impactados pela iniciativa:

Instalação de hortas

• Feira de Santana – Escola Professor José Raimundo de Azevedo (CAIC)

• Itacaré – Escola Municipal Maria Benjamina da Cruz

• Banco da Vitória – Escola Herval Soledade

• Itabuna – CAIC Jorge Amado

• Ilhéus – Escola Municipal Sergio Carneiro (também receberá bebedouro)

• Ilhéus – Escola Municipal Antônio Sá Pereira

• Feira de Santana – Escola Municipal Monsenhor Mário Pessoa

• Feira de Santana – Escola Municipal Ana Brandoa

• Uruçuca – Centro Educacional do Município de Uruçuca

• Itabuna – Escola Municipal Tereza Cristina Ribeiro Estrela

• Banco da Vitória – Escola Municipal do Banco da Vitória

Instalação dos bebedouros

• Ilhéus - Escola Municipal Themistocles Andrade

• Ilhéus - EM - Escola Municipal do Japu - Sede

• Ilhéus - Escola Municipal Heitor Dias

• Dias d'Ávila - Escola Municipal Professor Paulo Freire

• Ilhéus - Escola Municipal Castelo Novo