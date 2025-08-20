Webinar debate educação, mineração e sustentabilidade nesta quarta - Foto: Arte: A TARDE Educação

O Programa A TARDE Educação, do Grupo A TARDE, promove nesta quarta-feira, 20, das 18 às 21 horas, o webinar “O futuro vem do solo: educação, mineração e sustentabilidade”. O evento, gratuito e aberto a professores, gestores, coordenadores, estudantes e à comunidade escolar, será transmitido ao vivo pelo canal A TARDE Play, no Youtube.

Dinâmico e participativo, o encontro tem o objetivo de sensibilizar educadores e estudantes para a importância da sustentabilidade e do uso responsável dos recursos naturais; fortalecer a integração entre educação, ciência e sociedade; e incentivar práticas pedagógicas inovadoras em sala de aula.

Tudo sobre Educação em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O webinar também busca promover uma educação crítica e territorializada, que valorize práticas pedagógicas voltadas à cidadania socioambiental.

Mediado pela coordenadora de projetos educacionais do Grupo A TARDE, Berta Cunha, o encontro contará com os especialistas:

Anderson Moreira - Professor de Biologia;

Monique Ferreira - Técnica em Geologia, Geógrafa e pós-graduanda em Geoprocessamento;

Nilza Carolina Carvalho - Geóloga, mestranda em Desenvolvimento Sustentável;

Rejane Luciano - Geóloga e doutora em Geociências e Meio Ambiente.

As vagas seguem abertas e podem ser feitas por meio do formulário digital disponível na bio do Instagram @atardeeducacao.

