Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > EDUCAÇÃO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

SOCIOAMBIENTAL

Webinar debate educação, mineração e sustentabilidade nesta quarta

Evento do Programa A TARDE Educação reúne especialistas para discutir futuro sustentável e práticas pedagógicas

Redação

Por Redação

20/08/2025 - 13:00 h | Atualizada em 20/08/2025 - 14:06
Webinar debate educação, mineração e sustentabilidade nesta quarta
Webinar debate educação, mineração e sustentabilidade nesta quarta -

O Programa A TARDE Educação, do Grupo A TARDE, promove nesta quarta-feira, 20, das 18 às 21 horas, o webinar “O futuro vem do solo: educação, mineração e sustentabilidade”. O evento, gratuito e aberto a professores, gestores, coordenadores, estudantes e à comunidade escolar, será transmitido ao vivo pelo canal A TARDE Play, no Youtube.

Leia Também:

Cursos profissionalizantes devem ampliar vagas em Camaçari
Conexão Estudantil movimenta agosto com ações para jovens em Camaçari
Jovem Jornalista 2025: A TARDE Educação desafia estudantes em debate ambiental

Dinâmico e participativo, o encontro tem o objetivo de sensibilizar educadores e estudantes para a importância da sustentabilidade e do uso responsável dos recursos naturais; fortalecer a integração entre educação, ciência e sociedade; e incentivar práticas pedagógicas inovadoras em sala de aula.

Tudo sobre Educação em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

O webinar também busca promover uma educação crítica e territorializada, que valorize práticas pedagógicas voltadas à cidadania socioambiental.

Mediado pela coordenadora de projetos educacionais do Grupo A TARDE, Berta Cunha, o encontro contará com os especialistas:

  • Anderson Moreira - Professor de Biologia;
  • Monique Ferreira - Técnica em Geologia, Geógrafa e pós-graduanda em Geoprocessamento;
  • Nilza Carolina Carvalho - Geóloga, mestranda em Desenvolvimento Sustentável;
  • Rejane Luciano - Geóloga e doutora em Geociências e Meio Ambiente.

As vagas seguem abertas e podem ser feitas por meio do formulário digital disponível na bio do Instagram @atardeeducacao.

Assista

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

comunidade escolar mineração Programa A TARDE Educação socioambiental sustentabilidade

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Webinar debate educação, mineração e sustentabilidade nesta quarta
Play

Webinar debate educação, mineração e sustentabilidade nesta quarta

Webinar debate educação, mineração e sustentabilidade nesta quarta
Play

Bahia encerra 2024 com recorde no Enem e foco na aprendizagem para 2025

Webinar debate educação, mineração e sustentabilidade nesta quarta
Play

Bahia teve 100% de alunos do 3º ano inscritos no Enem, diz ministro

Webinar debate educação, mineração e sustentabilidade nesta quarta
Play

Professores municipais de Porto Seguro cobram pagamento de precatórios

x