Cursos profissionalizantes devem ampliar vagas em Camaçari

Reunião realizada em Camaçari - Foto: Suâmi Dias

A equipe técnica da Secretaria da Educação do Estado da Bahia (SEC) esteve na Cidade do Saber, em Camaçari, Região Metropolitana de Salvador, para discutir propostas de cursos profissionalizantes que visam ampliar a qualificação de jovens e trabalhadores, fortalecendo sua inserção no mercado de trabalho local.

Durante a reunião realizada nesta terça-feira, 19, foram discutidas ações conjuntas para ampliar a oferta de cursos profissionalizantes, com foco na parceria com a montadora de carros elétricos Build Your Dreams (BYD). Foram discutidas as áreas de cursos a serem ofertados, além da definição de parcerias institucionais que possam garantir infraestrutura, corpo técnico qualificado e integração com o setor produtivo.

A secretária da Educação, Rowenna Brito, destacou a importância da iniciativa.

“Estamos unindo esforços da Secretaria da Educação, da Prefeitura de Camaçari e das instituições presentes para criar uma rede de qualificação profissional para estudantes e população em geral. Nosso objetivo é garantir oportunidades de emprego e fortalecer o desenvolvimento econômico do município. Em breve, anunciaremos grandes novidades para a formação e capacitação da população”, afirmou.

O prefeito de Camaçari, Luiz Caetano (PT), também ressaltou a relevância da parceria com o Estado.

“Estamos aqui na Cidade do Saber, ao lado desta importante comissão, para iniciar um grande trabalho em favor do nosso povo. Vamos investir em educação, cultura e formação profissional, construindo juntos o desenvolvimento do nosso município”.

Também participaram da audiência a secretária de Desenvolvimento Econômico de Camaçari, Adriana Marcelle; a secretária da Cultura de Camaçari, Elci Freitas; o superintendente da Educação Profissional e Tecnológica da SEC, Ezequiel Westphal; o diretor de Relações Institucionais e Governamentais do Senai-Cimatec, Walter Pinheiro; a gerente de Negócios do Senai, Caroline Bianca; e o secretário estadual do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre), Augusto Vasconcelos; além do diretor de Recursos Humanos Internacional da BYD, Jeff Liu.