Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > EDUCAÇÃO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

OPORTUNIDADE

Cursos profissionalizantes devem ampliar vagas em Camaçari

Parceria entre Governo da Bahia, prefeitura e BYD busca fortalecer a qualificação profissional

Redação

Por Redação

19/08/2025 - 15:23 h
Reunião realizada em Camaçari
Reunião realizada em Camaçari -

A equipe técnica da Secretaria da Educação do Estado da Bahia (SEC) esteve na Cidade do Saber, em Camaçari, Região Metropolitana de Salvador, para discutir propostas de cursos profissionalizantes que visam ampliar a qualificação de jovens e trabalhadores, fortalecendo sua inserção no mercado de trabalho local.

Leia Também:

CNH gratuita: prazo para entregar documentos vai até 29 de agosto
UPB e SEC realizam Seminário Estadual Bahia Alfabetizada
Jovem Jornalista 2025: A TARDE Educação desafia estudantes em debate ambiental

Durante a reunião realizada nesta terça-feira, 19, foram discutidas ações conjuntas para ampliar a oferta de cursos profissionalizantes, com foco na parceria com a montadora de carros elétricos Build Your Dreams (BYD). Foram discutidas as áreas de cursos a serem ofertados, além da definição de parcerias institucionais que possam garantir infraestrutura, corpo técnico qualificado e integração com o setor produtivo.

Tudo sobre Educação em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

A secretária da Educação, Rowenna Brito, destacou a importância da iniciativa.

“Estamos unindo esforços da Secretaria da Educação, da Prefeitura de Camaçari e das instituições presentes para criar uma rede de qualificação profissional para estudantes e população em geral. Nosso objetivo é garantir oportunidades de emprego e fortalecer o desenvolvimento econômico do município. Em breve, anunciaremos grandes novidades para a formação e capacitação da população”, afirmou.

O prefeito de Camaçari, Luiz Caetano (PT), também ressaltou a relevância da parceria com o Estado.

“Estamos aqui na Cidade do Saber, ao lado desta importante comissão, para iniciar um grande trabalho em favor do nosso povo. Vamos investir em educação, cultura e formação profissional, construindo juntos o desenvolvimento do nosso município”.

Também participaram da audiência a secretária de Desenvolvimento Econômico de Camaçari, Adriana Marcelle; a secretária da Cultura de Camaçari, Elci Freitas; o superintendente da Educação Profissional e Tecnológica da SEC, Ezequiel Westphal; o diretor de Relações Institucionais e Governamentais do Senai-Cimatec, Walter Pinheiro; a gerente de Negócios do Senai, Caroline Bianca; e o secretário estadual do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre), Augusto Vasconcelos; além do diretor de Recursos Humanos Internacional da BYD, Jeff Liu.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

byd camaçari cursos profissionalizantes Luiz Caetano (PT) Rowenna Brito SEC Bahia

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Reunião realizada em Camaçari
Play

Webinar debate educação, mineração e sustentabilidade nesta quarta

Reunião realizada em Camaçari
Play

Bahia encerra 2024 com recorde no Enem e foco na aprendizagem para 2025

Reunião realizada em Camaçari
Play

Bahia teve 100% de alunos do 3º ano inscritos no Enem, diz ministro

Reunião realizada em Camaçari
Play

Professores municipais de Porto Seguro cobram pagamento de precatórios

x