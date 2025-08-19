Menu
HOME > EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO

CNH gratuita: prazo para entregar documentos vai até 29 de agosto

A lista completa com os selecionados está disponível na plataforma ba.gov.br

Redação

Por Redação

19/08/2025 - 14:42 h
Sede do Detran
Sede do Detran

Os candidatos selecionados nos programas CNH da Gente e CNH na Escola, promovidos pelo Governo da Bahia, têm até 29 de agosto para apresentar a documentação solicitada em qualquer unidade do Departamento Estadual de Trânsito (Detran). A lista completa com os selecionados está disponível na plataforma ba.gov.br.

Os candidatos que não realizarem a entrega no prazo estarão, oficialmente, desclassificados e uma nova lista será divulgada com os remanescentes.

A documentação necessária é:

  • Documento oficial de identificação com foto (se for a CIN digital é necessário levar uma cópia impressa);
  • Comprovante de residência atualizado (últimos 90 dias).

Segundo o diretor geral do Detran, Max Passos, é fundamental que os selecionados não deixem para a última hora.

“É um projeto inovador, que vai beneficiar mais de 12 mil pessoas. Um processo completo de emissão de CNH, totalmente gratuito. O governador Jerônimo Rodrigues tem feito um trabalho para que mais pessoas sejam beneficiadas com a abertura de outros editais, porém é necessário que, esse primeiro, esteja com todos os beneficiados devidamente inscritos”, reforçou Passos.

CNH da Gente e CNH na Escola

Ao todo, são 12 mil vagas, sendo duas mil vagas para estudantes do ensino médio da rede pública estadual, cinco mil vagas destinadas a estudantes da SEC (18+), inscritos no programa Bolsa Presença, mil vagas para o programa Bahia pela Paz, destinado a jovens, e 50 vagas para atendimento às famílias vítimas da explosão na fábrica de fogos em Santo Antônio de Jesus, além de 3.950 vagas para a população cadastrada no CadÚnico.

