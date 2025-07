Saiba como descobrir se foi beneficiado nos programas de CNH gratuita

As inscrições tiveram início no dia 16 e terminaram em 30 de junho - Foto: Marcello Casal Jr | Agência Brasil

O governo da Bahia oferece, através dos programas "CNH da Gente" e "CNH na Escola", a possibilidade de os beneficiários terem acesso à Carteira Nacional de Habilitação de forma gratuita. A lista dos contemplados vai ser divulgada nesta quarta-feira, 23, no site do governo.

As inscrições tiveram início no dia 16 e terminaram em 30 de junho. De acordo com o governo baiano, os contemplados vão ser avisados por mensagens através do WhatsApp.

O "CNH na Escola" e o "CNH da Gente" vão atender:

estudantes do ensino médio, da educação profissional e tecnológica da rede pública estadual;

população inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico).

As iniciativas oferecem acesso gratuito à primeira habilitação, adição ou mudança de categoria, sem custos para os beneficiados. Para participar, os critérios eram:

ter mais de 18 anos;

saber ler e escrever;

morar na Bahia.

Os estudantes menores de 17 anos também poderão iniciar a formação teórica, preparando-se para a obtenção da CNH no futuro.

O programa "CNH da Gente" é uma iniciativa de inclusão social que oferece o curso de formação de condutor, para as categorias “A” ou “B”, gratuitamente a candidatos de baixa renda em todo o estado.

Já o "CNH na Escola" visa dar acesso à formação técnico-téorica aos estudantes do ensino médio, técnico e profissional da rede pública estadual.