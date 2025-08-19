Menu
ENCONTRO

UPB e SEC realizam Seminário Estadual Bahia Alfabetizada

Encontro reúne prefeitos e secretários municipais de Educação

Por Redação

19/08/2025 - 12:17 h
Imagem ilustrativa
Imagem ilustrativa -

Na próxima terça-feira, 26, a União dos Municípios da Bahia (UPB), em parceria com a Secretaria Estadual da Educação (SEC), realiza, em sua sede em Salvador, o Seminário Estadual Bahia Alfabetizada. O evento terá como foco o Compromisso Nacional Criança Alfabetizada e o Programa Bahia Alfabetizada, reunindo prefeitos, secretários municipais de Educação, universidades, Ministério Público e Assembleia Legislativa.

A programação será dividida em dois turnos:

  • Das 9h às 12h para 187 municípios;
  • Das 14h às 17h para 161 municípios.

O encontro tem como objetivo pactuar a atuação conjunta entre os diferentes agentes da educação, visando elevar os índices de alfabetização e fortalecer as políticas públicas voltadas à aprendizagem das crianças em todo o território baiano.

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas até o dia 25 de agosto, às 13h, exclusivamente para os municípios selecionados. Os interessados devem se inscrever no site da UPB.

