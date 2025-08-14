Flamengo fecha parceria inédita com BYD para usar ônibus 100% elétrico

Ônibus 100% elétrico da BYD - Foto: MARIANA SÁ/FLAMENGO

O Flamengo anunciou uma parceria inédita no futebol brasileiro com a BYD e será a primeira equipe a utilizar um ônibus 100% elétrico em suas operações esportivas. A cerimônia de entrega aconteceu na quarta-feira, 13, na sede náutica de Remo do clube, na Gávea, Rio de Janeiro.

O ônibus a ser usado a partir de agora pelo Flamengo é o BYD D9F, que ficará à disposição dos esportes olímpicos do time e atenderá mais de 1.100 atletas de diversas modalidades. O veículo não será utilizado pelo time masculino de futebol.

Com o objetivo de facilitar a operação, uma estação de recarga será instalada no Maracanãzinho, ginásio olímpico no complexo do Maracanã.

Ônibus 100% elétrico da BYD | Foto: MARIANA SÁ/FLAMENGO

De acordo com a BYD, o veículo conta com funcionamento silencioso e autonomia de até 250 km. Em apenas um ano de uso, o veículo da greentech poderá evitar a emissão de 182 toneladas de CO₂, impacto ambiental equivalente ao plantio de mais de 1274 árvores.

“Essa parceria com o Flamengo simboliza muito mais do que a entrega de um ônibus elétrico: é a união da inovação da BYD com a força rubro-negra para crescermos juntos em sustentabilidade. Ao levar tecnologia de ponta BYD para o dia a dia de atletas de alto rendimento, mostramos que é possível oferecer conforto, segurança e eficiência sem abrir mão do compromisso com o meio ambiente. Esperamos que essa iniciativa inspire outras instituições e, assim, construímos um futuro mais limpo”, diz Marcello Schneider, Diretor de Veículos Comerciais e da Divisão Solar da BYD Brasil.

Por outro lado, o diretor de Esportes Olímpicos do Flamengo, Marcus Vinicius Freire, reforçou o salto de qualidade com o novo ônibus. “Nossos atletas merecem esse tipo de serviço, que junto a uma fabricante preocupada com energia limpa, ajuda nas reduções de tempos de trajeto, de recursos, e também de poluição pelo Rio e Brasil”, celebrou.

