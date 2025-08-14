Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

ESPORTES

Flamengo fecha parceria inédita com BYD para usar ônibus 100% elétrico

Uso do veículo evitará a emissão de 182 toneladas de CO²

Daniel Genonadio

Por Daniel Genonadio

14/08/2025 - 15:34 h
Ônibus 100% elétrico da BYD
Ônibus 100% elétrico da BYD -

O Flamengo anunciou uma parceria inédita no futebol brasileiro com a BYD e será a primeira equipe a utilizar um ônibus 100% elétrico em suas operações esportivas. A cerimônia de entrega aconteceu na quarta-feira, 13, na sede náutica de Remo do clube, na Gávea, Rio de Janeiro.

O ônibus a ser usado a partir de agora pelo Flamengo é o BYD D9F, que ficará à disposição dos esportes olímpicos do time e atenderá mais de 1.100 atletas de diversas modalidades. O veículo não será utilizado pelo time masculino de futebol.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Com o objetivo de facilitar a operação, uma estação de recarga será instalada no Maracanãzinho, ginásio olímpico no complexo do Maracanã.

Ônibus 100% elétrico da BYD
Ônibus 100% elétrico da BYD | Foto: MARIANA SÁ/FLAMENGO

De acordo com a BYD, o veículo conta com funcionamento silencioso e autonomia de até 250 km. Em apenas um ano de uso, o veículo da greentech poderá evitar a emissão de 182 toneladas de CO₂, impacto ambiental equivalente ao plantio de mais de 1274 árvores.

“Essa parceria com o Flamengo simboliza muito mais do que a entrega de um ônibus elétrico: é a união da inovação da BYD com a força rubro-negra para crescermos juntos em sustentabilidade. Ao levar tecnologia de ponta BYD para o dia a dia de atletas de alto rendimento, mostramos que é possível oferecer conforto, segurança e eficiência sem abrir mão do compromisso com o meio ambiente. Esperamos que essa iniciativa inspire outras instituições e, assim, construímos um futuro mais limpo”, diz Marcello Schneider, Diretor de Veículos Comerciais e da Divisão Solar da BYD Brasil.

Leia Também:

Bahia surpreende Corinthians e 'rouba' joia da base por R$ 14 milhões
Treinador é emprestado por clube para salvar o Figueirense na Série C
Tottenham denuncia ataques racistas contra atacante após Supercopa

Por outro lado, o diretor de Esportes Olímpicos do Flamengo, Marcus Vinicius Freire, reforçou o salto de qualidade com o novo ônibus. “Nossos atletas merecem esse tipo de serviço, que junto a uma fabricante preocupada com energia limpa, ajuda nas reduções de tempos de trajeto, de recursos, e também de poluição pelo Rio e Brasil”, celebrou.

Especificações Técnicas do ônibus BYD D9F

  • Emissão: Zero
  • Ruído: Funcionamento silencioso
  • Autonomia: Até 250 km
  • Emissões evitadas (1 ano): 182 toneladas de CO₂
  • Impacto ambiental (1 ano): Equivalente ao plantio de mais de 1.274 árvores
  • Suspensão: Pneumática dianteira e traseira
  • Freios: A disco com ABS e sistema regenerativo
  • Coluna de direção: Regulável
  • Manutenção: Baixo custo
  • Recarga: Rápida

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

byd flamengo Ônibus elétrico

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Ônibus 100% elétrico da BYD
Play

VÍDEO: torcedores do Santos invadem CT e protestam pós goleada sofrida

Ônibus 100% elétrico da BYD
Play

Carille se irrita com jornalista após ser confundido com Carpini

Ônibus 100% elétrico da BYD
Play

Assista lances de Kauê Furquim, a joia que o Bahia 'roubou' do Corinthians

Ônibus 100% elétrico da BYD
Play

Vídeo: tiros interrompem jogo do Mundial Sub-20 de Polo Aquático em Salvador

x