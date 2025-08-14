Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

LAMENTÁVEL

Tottenham denuncia ataques racistas contra atacante após Supercopa

Ofensas foram proferidas após o jogador perder um pênalti na decisão

Por Marcello Góis

14/08/2025 - 12:06 h
O atacante francês Mathys Tel em ação pelo Tottenham
O atacante francês Mathys Tel em ação pelo Tottenham -

O Tottenham condenou os ataques racistas sofridos pelo atacante Mathys Tel nas redes sociais após a derrota para o PSG, na última quarta-feira, 13, na decisão da Supercopa da Uefa.

O jogador francês foi alvo das ofensas depois de desperdiçar um pênalti na disputa que terminou 4 a 3 para os franceses. No tempo normal, o duelo terminou empatado em 2 a 2.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Enquete: você acha que desfalques impedem o Vitória de vencer em casa?
Não é só no Bahia! Torcedores do City criticam nova camisa da Puma
Na Espanha, clube pode começar La Liga com apenas 6 jogadores; entenda

Em nota, o clube inglês afirmou estar “indignado” com o episódio e classificou os agressores como “covardes que se escondem atrás de perfis anônimos”. O Tottenham também informou que trabalha com autoridades e plataformas para identificar e punir os responsáveis.

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por Tottenham Hotspur (@spursofficial)

Tel, de 20 anos, marcou presença na final, mas viu seu chute parar nas mãos do goleiro adversário na série decisiva de pênaltis. O PSG ficou com o título graças às cobranças convertidas por Gonçalo Ramos, Dembélé, Lee Kang-in e Nuno Mendes.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Mathys Tel racismo Supercopa da UEFA tottenham

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
O atacante francês Mathys Tel em ação pelo Tottenham
Play

VÍDEO: torcedores do Santos invadem CT e protestam pós goleada sofrida

O atacante francês Mathys Tel em ação pelo Tottenham
Play

Carille se irrita com jornalista após ser confundido com Carpini

O atacante francês Mathys Tel em ação pelo Tottenham
Play

Assista lances de Kauê Furquim, a joia que o Bahia 'roubou' do Corinthians

O atacante francês Mathys Tel em ação pelo Tottenham
Play

Vídeo: tiros interrompem jogo do Mundial Sub-20 de Polo Aquático em Salvador

x