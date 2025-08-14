LAMENTÁVEL
Tottenham denuncia ataques racistas contra atacante após Supercopa
Ofensas foram proferidas após o jogador perder um pênalti na decisão
Por Marcello Góis
O Tottenham condenou os ataques racistas sofridos pelo atacante Mathys Tel nas redes sociais após a derrota para o PSG, na última quarta-feira, 13, na decisão da Supercopa da Uefa.
O jogador francês foi alvo das ofensas depois de desperdiçar um pênalti na disputa que terminou 4 a 3 para os franceses. No tempo normal, o duelo terminou empatado em 2 a 2.
Em nota, o clube inglês afirmou estar “indignado” com o episódio e classificou os agressores como “covardes que se escondem atrás de perfis anônimos”. O Tottenham também informou que trabalha com autoridades e plataformas para identificar e punir os responsáveis.
Tel, de 20 anos, marcou presença na final, mas viu seu chute parar nas mãos do goleiro adversário na série decisiva de pênaltis. O PSG ficou com o título graças às cobranças convertidas por Gonçalo Ramos, Dembélé, Lee Kang-in e Nuno Mendes.
