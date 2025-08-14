Treinador é emprestado por clube para salvar o Figueirense na Série C

Elio Sizenando durante trabalho no Capivariano - Foto: Rodrigo Corsi / FPF

O futebol brasileiro ganhou nesta semana um capítulo raro. Um “empréstimo” de técnico. O Capivariano, campeão da Série A2 do Campeonato Paulista, liberou Elio Sizenando para comandar o Figueirense nas três rodadas finais da Série C do Campeonato Brasileiro. O acordo inusitado prevê que o treinador retorne ao clube paulista assim que a competição nacional terminar, para dar início ao planejamento do Paulistão 2026.

O acerto só foi possível porque o Capivariano não tem calendário desde abril, quando garantiu o título da A2 e o retorno à elite estadual após nove anos. Para não deixar o treinador parado, a diretoria aceitou ceder Sizenando ao Figueira, que vive situação delicada, pois abre a zona de rebaixamento com 17 pontos, um a menos que o Maringá, primeiro fora da degola.

A estreia está marcada para domingo, contra o São Bernardo, fora de casa. Depois, o Figueirense encara o Floresta-CE, no Orlando Scarpelli, e fecha a fase contra o Ypiranga-RS, em Erechim-RS. A missão é evitar a queda do Figueira para a Série D.

No Capivariano desde o fim de 2021, Elio Sizenando construiu uma trajetória no futebol paulista, onde se sagrou campeão subindo da A3 para a A2 em 2023, e da A2 para a A1 em 2024, o que lhe rendeu o apelido de “Abel Ferreira do interior” devido ao longo tempo no comando.

Antes de chegar ao Figueirense, o Elio já havia passado por um “empréstimo informal” nesta temporada, quando foi cedido ao Pouso Alegre na reta final da Série D, contudo não conseguiu levar a equipe mineira à fase de mata-mata.

Mesmo incomum, a movimentação de mercado não fere nenhum regulamento. Diferentemente dos jogadores, que têm janela e regras específicas para empréstimos, os técnicos podem ser contratados e liberados livremente, desde que haja acordo entre as partes envolvidas.

A raridade do caso, porém, está justamente no formato “vai e volta” combinado entre dois clubes de divisões diferentes.