Caetano anuncia reabertura da Cidade do Saber em Camaçari

Luiz Caetano, entre a secretária Elci Freitas e a vice-prefeita Déa Santos, anuncia reabertura da Cidade do Saber - Foto: Juliano Sarraf | PMC

"Ela está de volta". Com essa saudação, misto de desabafo e entusiasmo, a secretária de cultura de Camaçari, Elci Freitas, anunciou a reabertura da Cidade do Saber. A reinauguração será no próximo dia 20, às 17h30, com vasta programação.

A retomada do espaço era um compromisso de campanha do prefeito Luiz Caetano (PT) e foi antecipada pelo Portal A TARDE, no mês de abril. Idealizador e responsável pela construção do equipamento, inaugurado em 2007, o gestor celebrou a reabertura e criticou o abandono, segundo ele ocorrido na gestão anterior.

"Esse é um momento que tenho sonhado há muito tempo", diz Caetano. O prefeito questionou a reforma realizada pelo seu antecessor e condenou o estado em que as instalações foram encontradas.

"Paredes mofadas, sem luz, sem som, sem ar condicionado. Gastaram R$ 13 milhões na reforma que disseram que fizeram e quando construímos a obra custou R$ 25 milhões", comparou.

Programação

A solenidade de abertura contará com a apresentação da Orquestra Afrosinfônica, do maestro Bira Marques, que convidará ao palco do Teatro Cidade do Saber (TCS) os cantores Elly Nascimento, Nadja Meireles, Edy Xote, Simpa, Itana Rosa e Russo Passapusso, vocalista do Baiana System. No Foyer, o som ficará por conta de Sil Figueiredo.

A programação artística ainda terá trio de sopro, o grupo circense Procurando Arte, poesia com Lara Nunes e Silas Meses, espetáculo de dança com Tainá Caetano, além de Roberto Mendes, Ivanildo Antônio e o grupo Beira de Rua.

O evento será aberto ao público. Uma parte dos ingressos será distribuída na bilheteria do teatro no dia 20, a partir das 10h, e está sujeito à lotação máxima do espaço, que é de 568 lugares.

Entre as inúmeras novidades anunciadas no decorrer da coletiva, está o retorno do Ballace Festival Nacional de Dança ao Teatro Cidade do Saber, nos dias 21, 22, 23 e 24 de agosto.

O evento é conhecido por reunir performances, concurso, mostras, oficinas, bailarinos e amantes da dança de todos os cantos do país. Para essa edição, o público irá contar com novas modalidades, a exemplo da batalha de break e hip hop.

Cultura não é luxo

Além do 2º maior teatro da Bahia, a Cidade do Saber possui um ginásio poliesportivo e uma piscina semiolímpica. O espaço chegou a abrigar 5 mil jovens nos mais diversos cursos de música, teatro, ballet, além de diversas modalidades esportivas.

A reabertura do espaço terá oferta de 3.030 vagas em diversos cursos artísticos-culturais, como ballet, canto coral, teclado, teatro, dança de salão e contemporânea, capoeira, violão, bateria, teclado, desenho, pintura, entre outros.

As aulas ocorrerão simultaneamente no complexo da Cidade do Saber e em três equipamentos culturais: Pracinha da Cultura do Phoc III e nos Centros Culturais de Vila de Abrantes e Barra do Pojuca.



Além de retomar essas atividades, a Cidade do Saber também terá parcerias com o Senai Cimatec, UFBA, UNEB e IFBA, para desenvolver capacitação em tecnologia, uso de inteligência artificial, preparando os jovens da cidade para um novo momento de desenvolvimento, aproveitando, inclusive, a presença da BYD, como destacou o prefeito.

"O futuro começa aqui e começa agora", exalta a secretária de cultura, Elci Freitas. Para ela a reabertura da Cidade do Saber é o renascimento de uma 'usina de sonhos'. A secretária lembra que o acesso à cultura é um direito garantido pela Constituição e sxentencia: 'aqui, cultura não é luxo, é vida'.