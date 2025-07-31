Menu
PORTAL MUNICÍPIOS

Secretaria de Saúde de Camaçari investe em reestruturação do setor

Pasta destaca reorganização em seis meses com reabertura de unidades e recomposição de equipes

Por Da Redação

31/07/2025 - 17:57 h
Imagem ilustrativa da imagem Secretaria de Saúde de Camaçari investe em reestruturação do setor
-

A Secretaria de Saúde de Camaçari (Sesau) implementou mudanças em sua estrutura nos primeiros seis meses da atual gestão, segundo informações divulgadas pela pasta. A administração municipal afirma ter focado na reorganização do sistema de saúde do município.

Segundo a secretária Rosangela Almeida, a gestão anterior havia deixado diversos problemas estruturais. "Encontramos uma saúde totalmente desorganizada, com vários serviços suspensos, sem contratos, sem estoques de medicações e profissionais desmotivados", declarou a secretária em entrevista.

Durante o período, a Sesau retomou os atendimentos no Multicentro de Monte Gordo e na Policlínica de Camaçari. A Policlínica voltou a oferecer especialidades médicas e exames, incluindo procedimentos como endoscopia digestiva alta e colonoscopia.

A secretaria também reativou o Serviço de Transporte ao Usuário (STU), restabelecendo o funcionamento do call center e adquirindo uma nova van por meio de emenda parlamentar.

A gestão afirma ter reaberto todas as unidades de saúde do município e recomposto as equipes médicas durante os seis meses de administração. Os dados sobre o impacto dessas medidas no atendimento à população não foram divulgados.

A ampliação da frota também foi reforçada com a chegada de duas novas ambulâncias por meio do Governo do Estado, sendo uma delas equipada como Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Móvel e a promoção de ações itinerantes om oferta de ultrassonografias, ampliação do atendimento odontológico 24h com o serviço disponibilizado na UPA dos Phocs e os novos kits odontológicos recebidos também marcaram o período.

Outros dados

A Sesau mantém ativo o Programa de Complementação Alimentar (PCA), que atende 690 usuários com distribuição mensal de cerca de 2.500 latas de fórmulas infantis, 1.400 de suplementos para adultos e 900 litros de suplementos enterais, segundo dados da secretaria.

O município registrou aumento de 78% no número de vacinados no Dia D da Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza, comparado a 2023, o que rendeu a Camaçari o título de "Município Amigo da Vacina". O Programa de Rastreamento do Câncer de Mama realizou 1.212 mamografias na primeira fase e 298 exames complementares na segunda etapa.

Além disso, Camaçari foi selecionado como um dos cinco municípios brasileiros para o projeto-piloto "Unidade Amiga de Adolescentes", do Ministério da Saúde em parceria com a OPAS, implementado na USF Nova Vitória.

As obras da Policlínica Regional de Saúde prosseguem com recursos de R$ 24,4 milhões dos governos federal e estadual. Foi assinada ordem de serviço para ampliação do Hospital Geral de Camaçari (HGC) e autorizada a construção de UPAs em Vila de Abrantes e Monte Gordo. A secretária anunciou ainda a construção de quatro novas UBSs, um Centro Especializado em Reabilitação IV (Cer IV) e um Centro de Atenção Psicossocial (Caps).

