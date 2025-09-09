Gigante mundial faz investimento bilionário em café no Brasil

Café brasileiro - Foto: ILO FREY/PEXELS

A fábrica de café em Araras (SP) vai receber um investimento bilionário para melhorias internas. A unidade ganhará novas linhas de produção e tecnologias avançadas, consolidando-se como polo global de exportação de café solúvel da Nestlé até 2028.

Um dos maiores fabricantes do setor alimentício e de bebidas do mundo anunciou que o aporte pode chegar a R$ 1 bilhão, destinado à modernização e ampliação da fábrica de Araras, responsável pela produção de café solúvel.

Com 31 fábricas no Brasil, a Nestlé é uma das gigantes da indústria alimentícia no país e no mundo. A unidade de Araras foi inaugurada em 1921, inicialmente produzindo leite condensado. Ao longo dos anos, a linha de produção mudou e, hoje, o foco é o Nescafé, com quase 33 mil toneladas de café solúvel fabricadas por ano.

Investimento bilionário

As melhorias previstas incluem a construção de um edifício de sete andares, com novas linhas de torra, extração e secagem, além da instalação de sistemas de automação e inteligência artificial. A meta é aumentar em 10% a capacidade produtiva da fábrica, que poderá chegar a 37 mil toneladas por ano, consolidando sua posição como centro global de exportação até 2028.

“Vamos colocar aqui uma nova linha com a última tecnologia que temos no mundo relacionada à extração de café para transformá-lo em café solúvel”, afirmou Fábio Kuhn, diretor da fábrica da Nestlé em Araras.

O executivo também destacou o compromisso sustentável do projeto: “Também vamos capturar o vapor que sai a partir da extração de café para transformá-lo em energia. Desde 1980 já utilizamos a borra de café no processo de geração de energia, e agora damos mais um passo rumo à sustentabilidade”.

Exportações e relevância

A fábrica de Araras já é um dos principais polos de exportação da Nestlé, com produção de 33 mil toneladas de Nescafé por ano em mais de 189 produtos diferentes — entre pó, sachês, garrafas de vidro e latas.

As cápsulas, por sua vez, são produzidas na unidade de Montes Claros (MG).

Essa expansão é estratégica: além de abastecer o mercado nacional, Araras exporta para 65 países, com destaque para Chile, Canadá e nações africanas, que juntos representam cerca de 40% de todo o volume exportado pela fábrica.

Tecnologia e inovação na Nestlé

O projeto está alinhado com o conceito de Indústria 4.0. Entre as inovações estão sistemas de inteligência artificial que controlam variáveis como torra, umidade e coloração do café, permitindo ajustes em tempo real e maior precisão na produção.

Segundo a empresa, o sistema de IA já é usado em relatórios preditivos e análises personalizadas, mas agora terá papel ampliado. “O objetivo é aumentar a eficiência, reduzir falhas e antecipar tendências. Nosso trabalho é tornar a fábrica de Araras um modelo de conectividade e produtividade para todo o grupo Nestlé”, relatou Kuhn.

Impacto social e econômico

De acordo com a companhia, desde 2019 os ganhos de produtividade no Brasil já incluem redução de mais de 30% em paradas não planejadas, aumento de 30% na flexibilidade das linhas e crescimento de 16% na produtividade.

A fábrica de Araras tem papel fundamental na economia local. Atualmente, emprega 1.062 colaboradores diretos e gera entre 3 mil e 5 mil empregos indiretos, envolvendo fornecedores, transportadoras, comércio e serviços. Com o novo ciclo de investimentos, a expectativa é de ampliar ainda mais esse impacto na região.

“O interior de São Paulo é estratégico para a Nestlé não apenas pela logística, mas também pela força de trabalho qualificada e pela tradição agrícola do estado. Araras é um polo de produção que nos conecta com o Brasil e com o mundo”, reforçou o executivo.

Café como motor dos negócios

O anúncio integra uma série de investimentos recentes no setor. Em maio de 2025, a Nestlé já havia comunicado um aporte de R$ 500 milhões para fortalecer o negócio de cafés no país, incluindo inovação de portfólio, cápsulas e soluções para o segmento profissional.

No total, a companhia pretende investir R$ 7 bilhões no Brasil até 2028, reforçando sua estratégia de crescimento no país e confirmando a relevância do mercado brasileiro para os negócios globais.

Resumo dos principais pontos do investimento

Valor do investimento: R$ 1 bilhão até 2028

R$ 1 bilhão até 2028 Local: Fábrica de Araras (SP), primeira unidade da Nestlé no Brasil

Fábrica de Araras (SP), primeira unidade da Nestlé no Brasil Capacidade produtiva: aumento de 10% (de 37 mil para 40 mil toneladas/ano)

aumento de 10% (de 37 mil para 40 mil toneladas/ano) Exportações: para mais de 65 países

para mais de 65 países Tecnologia: Indústria 4.0 com uso de inteligência artificial

Indústria 4.0 com uso de inteligência artificial Sustentabilidade: reaproveitamento de borra e vapor do café para geração de energia

reaproveitamento de borra e vapor do café para geração de energia Empregos: 1.062 diretos e até 5 mil indiretos

1.062 diretos e até 5 mil indiretos Plano nacional: parte do pacote de R$ 7 bilhões da Nestlé no Brasil até 2028

Atualmente, a Nestlé conta com 31 fábricas no Brasil, distribuídas em estados como São Paulo, Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, Goiás, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Espírito Santo. Essa rede garante a produção e a distribuição de um dos portfólios mais variados do setor alimentício no país.