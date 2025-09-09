Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ECONOMIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

NOVO MOVIMENTO

Fim da febre? Nova versão do Labubu faz ações da Pop Mart desabarem

Mercado identificou um recorde no volume de vendas das ações durante valorização acumulada da fabricante

Carla Melo

Por Carla Melo

09/09/2025 - 12:36 h
Labubu virou febre no Brasil e arastou um movimento de vendas das ações da fabricante chinesa
Labubu virou febre no Brasil e arastou um movimento de vendas das ações da fabricante chinesa -

Logo após o lançamento de uma nova versão do Labubu, boneco do designer de Hong Kong Kasing Lung, fabricado pela Pop Mart e que virou febre no Brasil, as ações da empresa chinesa despencaram em 8,9%, a maior queda em cinco meses, quando a fabricante fez parte dos Índice Hang Seng e no Hang Seng China Enterprises.

A desconfiança do mercado é de que o Labubu esteja próxima de uma decadência com o lançamento de uma versão mini do boneco que veio acompanhado de sinais de enfraquecimento no mercado secundário.

Tudo sobre Economia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

O mais novo movimento fez com que os investidores sofressem pressão para vendas com a perspectiva de ganhos das ações com a valorização acumulada. Isso fez com que as ações subissem com alto sentimento de baixa e na sexta, registrou um recorde no volume de vendas.

Leia Também:

"Trabalhadores sacrificados": demissão em massa no Itaú gera polêmica
Amazon compra fatia da Rappi e mira expansão no Brasil
Supervalorizadas! Moedas raras de R$ 1 podem valer o preço de uma moto

Analistas apontam que os preços do mercado secundário têm caído devido ao reabastecimento e ao arrefecimento da demanda por algumas séries do boneco e também a qualidade dos novos produtos que tem sido considerada negativo.

Marca chinesa ainda é estrela

De acordo com a plataforma Qiandao, especializada em revenda de brinquedos, os bonecos da terceira geração recuaram 4% em apenas três dias, enquanto os das primeiras edições se mantiveram estáveis. Já o preço médio do mini Labubu caiu 6 yuans (cerca de R$ 4,86) na última semana, ficando em 105 yuans, segundo dados da Xianyu, marketplace de segunda mão do Alibaba.

Apesar da turbulência, a Pop Mart, com sede em Pequim, ainda é considerada uma das estrelas do consumo chinês. Nos últimos 12 meses, suas ações acumularam alta superior a 220%, levando o valor de mercado a HK$ 388 bilhões (R$ 266.209.650.000) e transformando seu fundador em um dos mais jovens bilionários da China.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Ações labubu mercado financeiro pop mart

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Labubu virou febre no Brasil e arastou um movimento de vendas das ações da fabricante chinesa
Play

SuperBahia tem expectativa de movimentar R$ 650 milhões

Labubu virou febre no Brasil e arastou um movimento de vendas das ações da fabricante chinesa
Play

Mineração: Bahia sediará evento histórico que contará com pregão da Bolsa de Toronto

Labubu virou febre no Brasil e arastou um movimento de vendas das ações da fabricante chinesa
Play

Megan, a "filha digital" da Bahia que revoluciona a segurança com IA

Labubu virou febre no Brasil e arastou um movimento de vendas das ações da fabricante chinesa
Play

Cuidado com o leão! Saiba como o animal se tornou símbolo do IR

x