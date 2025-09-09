Fim da febre? Nova versão do Labubu faz ações da Pop Mart desabarem

Labubu virou febre no Brasil e arastou um movimento de vendas das ações da fabricante chinesa - Foto: Divulgação

Logo após o lançamento de uma nova versão do Labubu, boneco do designer de Hong Kong Kasing Lung, fabricado pela Pop Mart e que virou febre no Brasil, as ações da empresa chinesa despencaram em 8,9%, a maior queda em cinco meses, quando a fabricante fez parte dos Índice Hang Seng e no Hang Seng China Enterprises.

A desconfiança do mercado é de que o Labubu esteja próxima de uma decadência com o lançamento de uma versão mini do boneco que veio acompanhado de sinais de enfraquecimento no mercado secundário.

O mais novo movimento fez com que os investidores sofressem pressão para vendas com a perspectiva de ganhos das ações com a valorização acumulada. Isso fez com que as ações subissem com alto sentimento de baixa e na sexta, registrou um recorde no volume de vendas.

Analistas apontam que os preços do mercado secundário têm caído devido ao reabastecimento e ao arrefecimento da demanda por algumas séries do boneco e também a qualidade dos novos produtos que tem sido considerada negativo.

Marca chinesa ainda é estrela

De acordo com a plataforma Qiandao, especializada em revenda de brinquedos, os bonecos da terceira geração recuaram 4% em apenas três dias, enquanto os das primeiras edições se mantiveram estáveis. Já o preço médio do mini Labubu caiu 6 yuans (cerca de R$ 4,86) na última semana, ficando em 105 yuans, segundo dados da Xianyu, marketplace de segunda mão do Alibaba.

Apesar da turbulência, a Pop Mart, com sede em Pequim, ainda é considerada uma das estrelas do consumo chinês. Nos últimos 12 meses, suas ações acumularam alta superior a 220%, levando o valor de mercado a HK$ 388 bilhões (R$ 266.209.650.000) e transformando seu fundador em um dos mais jovens bilionários da China.