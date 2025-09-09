NOVO MOVIMENTO
Fim da febre? Nova versão do Labubu faz ações da Pop Mart desabarem
Mercado identificou um recorde no volume de vendas das ações durante valorização acumulada da fabricante
Por Carla Melo
Logo após o lançamento de uma nova versão do Labubu, boneco do designer de Hong Kong Kasing Lung, fabricado pela Pop Mart e que virou febre no Brasil, as ações da empresa chinesa despencaram em 8,9%, a maior queda em cinco meses, quando a fabricante fez parte dos Índice Hang Seng e no Hang Seng China Enterprises.
A desconfiança do mercado é de que o Labubu esteja próxima de uma decadência com o lançamento de uma versão mini do boneco que veio acompanhado de sinais de enfraquecimento no mercado secundário.
O mais novo movimento fez com que os investidores sofressem pressão para vendas com a perspectiva de ganhos das ações com a valorização acumulada. Isso fez com que as ações subissem com alto sentimento de baixa e na sexta, registrou um recorde no volume de vendas.
Analistas apontam que os preços do mercado secundário têm caído devido ao reabastecimento e ao arrefecimento da demanda por algumas séries do boneco e também a qualidade dos novos produtos que tem sido considerada negativo.
Marca chinesa ainda é estrela
De acordo com a plataforma Qiandao, especializada em revenda de brinquedos, os bonecos da terceira geração recuaram 4% em apenas três dias, enquanto os das primeiras edições se mantiveram estáveis. Já o preço médio do mini Labubu caiu 6 yuans (cerca de R$ 4,86) na última semana, ficando em 105 yuans, segundo dados da Xianyu, marketplace de segunda mão do Alibaba.
Apesar da turbulência, a Pop Mart, com sede em Pequim, ainda é considerada uma das estrelas do consumo chinês. Nos últimos 12 meses, suas ações acumularam alta superior a 220%, levando o valor de mercado a HK$ 388 bilhões (R$ 266.209.650.000) e transformando seu fundador em um dos mais jovens bilionários da China.
