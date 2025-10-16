EUA saem do top 10 passaportes mais poderosos pela 1ª vez

O passaporte mais poderoso segue sendo o de Singapura - Foto: Freepik

O passaporte dos Estados Unidos caiu para a 12ª posição no Henley Passport Index, ficando fora do top 10 pela primeira vez desde a criação do ranking, há 20 anos. Ele agora está empatado com o da Malásia, permitindo entrada sem visto em 180 destinos.

A queda foi influenciada, entre outros fatores, pela volta da exigência de visto para americanos entrarem no Brasil, adotada em 2024 com base no princípio da reciprocidade.

O passaporte mais poderoso segue sendo o de Singapura, com acesso a 193 países, seguido por Coreia do Sul e Japão. Já o Brasil caiu do 16º para o 19º lugar, com 169 destinos sem visto, empatado com Argentina e San Marino. Na outra ponta, o Afeganistão continua com o passaporte mais fraco do mundo, oferecendo entrada sem visto em apenas 24 países.

O levantamento é feito pela consultoria Henley & Partners com dados da Associação Internacional de Transporte Aéreo (IATA).

Os 20 passaportes mais poderosos do mundo: