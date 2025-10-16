Menu
MUNDO
MUNDO

EUA saem do top 10 passaportes mais poderosos pela 1ª vez

Decisão do governo brasileiro contribuiu para queda

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

16/10/2025 - 6:40 h
O passaporte mais poderoso segue sendo o de Singapura
O passaporte dos Estados Unidos caiu para a 12ª posição no Henley Passport Index, ficando fora do top 10 pela primeira vez desde a criação do ranking, há 20 anos. Ele agora está empatado com o da Malásia, permitindo entrada sem visto em 180 destinos.

A queda foi influenciada, entre outros fatores, pela volta da exigência de visto para americanos entrarem no Brasil, adotada em 2024 com base no princípio da reciprocidade.

O passaporte mais poderoso segue sendo o de Singapura, com acesso a 193 países, seguido por Coreia do Sul e Japão. Já o Brasil caiu do 16º para o 19º lugar, com 169 destinos sem visto, empatado com Argentina e San Marino. Na outra ponta, o Afeganistão continua com o passaporte mais fraco do mundo, oferecendo entrada sem visto em apenas 24 países.

O levantamento é feito pela consultoria Henley & Partners com dados da Associação Internacional de Transporte Aéreo (IATA).

Os 20 passaportes mais poderosos do mundo:

  • Singapura (193 destinos)
  • Coreia do Sul (190 destinos)
  • Japão (189 destinos)
  • Alemanha, Itália, Luxemburgo, Espanha e Suíça (188 destinos)
  • Áustria, Bélgica, Dinamarca, Finlândia, França, Irlanda e Holanda (187 destinos)
  • Grécia, Hungria, Nova Zelândia, Noruega, Portugal e Suécia (186 destinos)
  • Austrália, República Tcheca, Malta e Polônia (185 destinos)
  • Croácia, Estônia, Eslováquia, Eslovênia, Emirados Árabes e Reino Unido (184 destinos)
  • Canadá (183 destinos)
  • Letônia e Liechtenstein (182 destinos)
  • Islândia e Lituânia (181 destinos)
  • Estados Unidos e Malásia (180 destinos)
  • Romênia (179 destinos)
  • Bulgária e Chipre (178 destinos)
  • Mônaco (177 destinos)
  • Chile (175 destinos)
  • Andorra (171 destinos)
  • Hong Kong (170 destinos)
  • Argentina, Brasil e San Marino (169 destinos)
  • Israel (165 destinos)

x