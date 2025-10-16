MUNDO
EUA saem do top 10 passaportes mais poderosos pela 1ª vez
Decisão do governo brasileiro contribuiu para queda
Por Victoria Isabel
O passaporte dos Estados Unidos caiu para a 12ª posição no Henley Passport Index, ficando fora do top 10 pela primeira vez desde a criação do ranking, há 20 anos. Ele agora está empatado com o da Malásia, permitindo entrada sem visto em 180 destinos.
A queda foi influenciada, entre outros fatores, pela volta da exigência de visto para americanos entrarem no Brasil, adotada em 2024 com base no princípio da reciprocidade.
O passaporte mais poderoso segue sendo o de Singapura, com acesso a 193 países, seguido por Coreia do Sul e Japão. Já o Brasil caiu do 16º para o 19º lugar, com 169 destinos sem visto, empatado com Argentina e San Marino. Na outra ponta, o Afeganistão continua com o passaporte mais fraco do mundo, oferecendo entrada sem visto em apenas 24 países.
Leia Também:
O levantamento é feito pela consultoria Henley & Partners com dados da Associação Internacional de Transporte Aéreo (IATA).
Os 20 passaportes mais poderosos do mundo:
- Singapura (193 destinos)
- Coreia do Sul (190 destinos)
- Japão (189 destinos)
- Alemanha, Itália, Luxemburgo, Espanha e Suíça (188 destinos)
- Áustria, Bélgica, Dinamarca, Finlândia, França, Irlanda e Holanda (187 destinos)
- Grécia, Hungria, Nova Zelândia, Noruega, Portugal e Suécia (186 destinos)
- Austrália, República Tcheca, Malta e Polônia (185 destinos)
- Croácia, Estônia, Eslováquia, Eslovênia, Emirados Árabes e Reino Unido (184 destinos)
- Canadá (183 destinos)
- Letônia e Liechtenstein (182 destinos)
- Islândia e Lituânia (181 destinos)
- Estados Unidos e Malásia (180 destinos)
- Romênia (179 destinos)
- Bulgária e Chipre (178 destinos)
- Mônaco (177 destinos)
- Chile (175 destinos)
- Andorra (171 destinos)
- Hong Kong (170 destinos)
- Argentina, Brasil e San Marino (169 destinos)
- Israel (165 destinos)
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes