FORÇA-TAREFA
'Cravinho' é alvo de fiscalização para apurar bebidas contaminadas
Ainda de acordo com a Procon-BA, foram encontradas 90 garrafas de bebidas alcóolicas sem autorização da MAPA
Por Carla Melo
O bar “Cravinho”, popular estabelecimento de bebidas do Pelourinho, foi alvo de fiscalização nesta quinta-feira, 16, após operação conjunta entre o Procon-BA, a Polícia Civil (DECON e DPT), Codecon, o Ministério da Agricultura e Pecuária.
De acordo com informações da Superintendência de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon-BA) obtidas pelo Portal A TARDE, a ação apura se há substâncias alcoólicas adulteradas e manipuladas nos locais. Ainda de acordo com a Procon, foram encontradas 90 garrafas de bebidas alcóolicas sem autorização da MAPA
Até esta quarta-feira, 15, o Ministério da Saúde registrou 41 casos confirmados de intoxicação por metanol após consumo de bebida alcoólica em todo o Brasil, e a força-tarefa na Bahia apura possíveis presenças da substância.
Além do Cravinho, outros três estabelecimentos comerciais foram alvos da fiscalização. De acordo com o órgão, a iniciativa serve para averiguação e levantamento de informações sobre falsificação de bebidas. Além disso, a análise de substâncias será feita pela Polícia Civil.
"Constatamos o fato e estamos coletando informações sobre as autorização para produção das bebidas alcólica pelo MAPA. Instauramos um processo administrativo para apurar os casos", disse Iratan Vilas Boas, diretor de fiscalização da Procon.
Operação Bebidas Etílicas
A Operação Bebidas Etílicas alcançou seu quinto dia de fiscalização nesta quinta-feira, 16, com vistorias em estabelecimentos comerciais nos bairros de Pernambués e Centro Histórico, a investigação visou fiscalizar:
- condições de armazenamento;
- validade;
- rotulagem;
- regularidade das bebidas alcoólicas comercializadas.
Apreensão em Pernambués
Diversas garrafas de bebida alcóolica sem origem definida foram encontradas em um depósito no bairro de Pernambués, em Salvador. O local foi autuado pelos órgãos fiscalizadores e o produto foi apreendido.
O proprietário foi levado à Delegacia de Defesa do Consumidor (Decon) e vai responder sob o inquérito por comercialização de mercadorias impróprias ao consumo. Somado a isso, amostras dos produtos foram levadas ao Departamento de Polícia Técnica (DPT) para perícia.
Apreensão no Centro Histórico
Já no Centro Histórico foram identificadas irregularidades na fabricação e comercialização de bebidas em uma cachaçaria. O local e a produção das bebidas foi interditado pelo Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA), por falta de autorização para a fabricação dos destilados.
Cinco amostras foram coletadas e passaram por análise no DPT.
Entre as bebidas irregulares estavam:
- infusões alcoólicas;
- dois produtos engarrafados.
Ambos produtos não tinham registro para produção ou comercialização. A proprietária do local será intimada a prestar esclarecimentos às autoridades.
O que diz a empresa
Em nota, os proprietários do bar O Cravinho do Pelourinho negaram qualquer problema com as bebidas do local. Veja texto na íntegra:
"Os proprietários Jolival Reis e Meire Gomes, do tradicional bar O Cravinho do Pelourinho, vêm a público esclarecer informações incorretas que circulam sobre a interdição temporária do estabelecimento, ocorrida nesta quinta-feira (16), durante uma operação de fiscalização conjunta realizada por órgãos estaduais e federais.
Não é verdade que a operação tenha constatado comercialização de produtos sem nota fiscal ou ausência de alvará de funcionamento. O Cravinho está com sua documentação regularizada e em pleno cumprimento das normas legais e sanitárias vigentes.
Neste momento os proprietários se recusam a manter as portas abertas sem comercializar o tradicional cravinho, bebida artesanal feita com cachaça e especiarias — produto símbolo da casa e da cultura baiana, já que não há nada de errado com o produto, nem com o estabelecimento comercial. Jolival Reis e Meire Gomes ressaltam que não há qualquer ilegalidade na produção ou comercialização da cachaça artesanal do Cravinho, reconhecida há mais de quatro décadas pela sua qualidade e tradição.
No dia 1º de outubro, o bar solicitou laudo técnico ao laboratório da Universidade Federal da Bahia (UFBA), vinculado ao Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA), para análise e certificação do produto. A amostra foi entregue no dia 3 de outubro, e o Cravinho aguarda o parecer oficial.
Cabe destacar que a operação não identificou nenhuma irregularidade de qualquer ordem no local. O proprietário informa que irá pessoalmente ao Ministério da Agricultura nesta sexta-feira (17) para dar continuidade ao processo de esclarecimento e liberação da venda do cravinho.
Com mais de 40 anos de história, o Cravinho é patrimônio afetivo e cultural de Salvador, referência de hospitalidade e resistência no Centro Histórico. Reiteramos nosso compromisso com a legalidade, a qualidade dos produtos e o respeito ao público, que há décadas faz do Cravinho um dos símbolos do Pelourinho e da cultura baiana."
