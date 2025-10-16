MP pede nova prisão de filho de vereadora que atropelou atleta na Pituba

Atleta Emerson Pinheiro - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O Ministério Público da Bahia (MP-BA) voltou a pedir que a Justiça determine a prisão de Cleydson Cardoso Costa Filho, acusado de atropelar o atleta Emerson Pinheiro, de 29 anos, na orla da Pituba, em Salvador, em agosto deste ano. A informação foi confirmada ao A TARDE pelos advogados do atleta.

Cleydson, filho da vereadora Débora Santana (PDT), cumpre atualmente medidas cautelares alternativas à prisão, como o uso de tornozeleira eletrônica e a proibição de deixar a jurisdição sem autorização judicial.

Ele é acusado de tentativa de homicídio qualificado, uma vez que o atleta teve a perna amputada em decorrência do impacto do atropelamento.

O acidente ocorreu em frente à Igreja Nossa Senhora da Luz, na Pituba. Dezenas de pessoas participavam de um treino quando o veículo arrancou um poste e atingiu uma barraca antes de atropelar o corredor.

A defesa de Cleydson entrou com recurso no Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA). Um pedido de marcação do julgamento foi protocolado na quarta-feira, 15, e aguarda definição de data pelo 2º Juízo da 1ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Salvador, sob relatoria da juíza Nartir Dantas Weber.