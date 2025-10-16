POLÍCIA
MP pede nova prisão de filho de vereadora que atropelou atleta na Pituba
Em contrapartida, Justiça já tem data para analisar pedido de habeas corpus do filho da vereadora
Por Bernardo Rego
O Ministério Público da Bahia (MP-BA) voltou a pedir que a Justiça determine a prisão de Cleydson Cardoso Costa Filho, acusado de atropelar o atleta Emerson Pinheiro, de 29 anos, na orla da Pituba, em Salvador, em agosto deste ano. A informação foi confirmada ao A TARDE pelos advogados do atleta.
Cleydson, filho da vereadora Débora Santana (PDT), cumpre atualmente medidas cautelares alternativas à prisão, como o uso de tornozeleira eletrônica e a proibição de deixar a jurisdição sem autorização judicial.
Ele é acusado de tentativa de homicídio qualificado, uma vez que o atleta teve a perna amputada em decorrência do impacto do atropelamento.
O acidente ocorreu em frente à Igreja Nossa Senhora da Luz, na Pituba. Dezenas de pessoas participavam de um treino quando o veículo arrancou um poste e atingiu uma barraca antes de atropelar o corredor.
A defesa de Cleydson entrou com recurso no Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA). Um pedido de marcação do julgamento foi protocolado na quarta-feira, 15, e aguarda definição de data pelo 2º Juízo da 1ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Salvador, sob relatoria da juíza Nartir Dantas Weber.
