POLÍCIA
POLÍCIA

MP pede nova prisão de filho de vereadora que atropelou atleta na Pituba

Em contrapartida, Justiça já tem data para analisar pedido de habeas corpus do filho da vereadora

Bernardo Rego

Por Bernardo Rego

16/10/2025 - 12:18 h | Atualizada em 16/10/2025 - 12:31
Atleta Emerson Pinheiro
Atleta Emerson Pinheiro -

O Ministério Público da Bahia (MP-BA) voltou a pedir que a Justiça determine a prisão de Cleydson Cardoso Costa Filho, acusado de atropelar o atleta Emerson Pinheiro, de 29 anos, na orla da Pituba, em Salvador, em agosto deste ano. A informação foi confirmada ao A TARDE pelos advogados do atleta.

Cleydson, filho da vereadora Débora Santana (PDT), cumpre atualmente medidas cautelares alternativas à prisão, como o uso de tornozeleira eletrônica e a proibição de deixar a jurisdição sem autorização judicial.

Ele é acusado de tentativa de homicídio qualificado, uma vez que o atleta teve a perna amputada em decorrência do impacto do atropelamento.

O acidente ocorreu em frente à Igreja Nossa Senhora da Luz, na Pituba. Dezenas de pessoas participavam de um treino quando o veículo arrancou um poste e atingiu uma barraca antes de atropelar o corredor.

Leia Também:

Atleta atropelado por filho de vereadora revela metas após acidente
Homem que atropelou atleta na Pituba é filho de vereadora de Salvador
Motorista embriagado atropela homem na orla da Pituba; veja vídeo

A defesa de Cleydson entrou com recurso no Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA). Um pedido de marcação do julgamento foi protocolado na quarta-feira, 15, e aguarda definição de data pelo 2º Juízo da 1ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Salvador, sob relatoria da juíza Nartir Dantas Weber.

x