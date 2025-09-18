Atleta atropelado por filho de vereadora revela metas após acidente

Emerson Pinheiro, de 29 anos, mantém sonho após acidente - Foto: Reprodução/TV Bahia

Em uma manhã que mudou sua vida, no dia 16 de agosto, Emerson Pinheiro, de 29 anos, foi atropelado na Pituba, bairro nobre de Salvador, e sofreu a amputação de uma das pernas. O estudante de Educação Física e corredor desde 2014, quando iniciou a carreira no Exército Brasileiro, mantém a determinação de não deixar que o acidente defina seu futuro.

O motorista envolvido no ocorrido, Cleydson Cardoso Costa Filho, 26 anos, foi preso apresentando sinais de embriaguez. Em decisão judicial recente, ele se tornou réu por tentativa de homicídio com dolo eventual, mas recebeu liberdade provisória.

Cleydson, além de administrador e empresário, é filho da vereadora Débora Santana (PDT) e participa do movimento cristão Legendários. Após o acidente, ele foi exonerado do cargo de secretário parlamentar que ocupava na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba).

Enquanto isso, Enerson agora quer seguir com a sua vida. Nos últimos quatro anos, ele se dedicou de forma intensa ao atletismo, transformando a corrida em parte essencial de sua rotina e da sua identidade.

Em entrevista exclusiva ao Portal A TARDE, o corredor compartilhou os seus planos e sonhos: "É voltar aos treinos novamente. Voltar a competir nas corridas, já como pessoa com deficiência e pensando nos preparativos para poder entrar nas Paralimpíadas".

O atleta lembrou como o contato com a disciplina militar despertou sua paixão pela corrida e moldou sua dedicação ao treinamento físico.

"Esse sonho começou lá atrás, quando eu estava dando início na carreira militar e procurei buscar o que precisava: o desempenho físico. Eles cobravam muito corrida, flexão, preparo físico. Aí eu me encantei com o mundo da corrida", disse.

A declaração reforça a sua resiliência diante de um momento de grande desafio pessoal.

"E de lá para cá, eu não paro, não parei e não vou parar. Mesmo com tudo que aconteceu, não vou parar."

Nova etapa após acidente

A filiação à Abadef representa uma nova etapa de suporte e pertencimento, onde Emerson planeja inspirar outros atletas com deficiência.

"Agora eu fico muito feliz por saber que vou pertencer à Associação Baiana dos Deficientes Físicos (Abadef), né? Por todo apoio do pessoal, e no que der eu vou dar meu nome sempre na Abadef, vestir a camisa e sempre representar."

Além do esporte, ele mantém firme o desejo de concluir os estudos e construir uma carreira que permita orientar e motivar outras pessoas. "O meu sonho é terminar a faculdade. Faço faculdade de Educação Física, estou no quinto semestre. O objetivo é me formar, ser um grande profissional e ajudar outras pessoas", desabafou.