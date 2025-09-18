Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > SALVADOR
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

RECOMEÇO

Atleta atropelado por filho de vereadora revela metas após acidente

Emerson Pinheiro, 29 anos, foi atropelado por Cleydson Cardoso Filho na Pituba, em Salvador

Luan Julião e Carla Melo

Por Luan Julião e Carla Melo

18/09/2025 - 18:16 h
Emerson Pinheiro, de 29 anos, mantém sonho após acidente
Emerson Pinheiro, de 29 anos, mantém sonho após acidente -

Em uma manhã que mudou sua vida, no dia 16 de agosto, Emerson Pinheiro, de 29 anos, foi atropelado na Pituba, bairro nobre de Salvador, e sofreu a amputação de uma das pernas. O estudante de Educação Física e corredor desde 2014, quando iniciou a carreira no Exército Brasileiro, mantém a determinação de não deixar que o acidente defina seu futuro.

O motorista envolvido no ocorrido, Cleydson Cardoso Costa Filho, 26 anos, foi preso apresentando sinais de embriaguez. Em decisão judicial recente, ele se tornou réu por tentativa de homicídio com dolo eventual, mas recebeu liberdade provisória.

Tudo sobre Salvador em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Cleydson, além de administrador e empresário, é filho da vereadora Débora Santana (PDT) e participa do movimento cristão Legendários. Após o acidente, ele foi exonerado do cargo de secretário parlamentar que ocupava na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba).

Enquanto isso, Enerson agora quer seguir com a sua vida. Nos últimos quatro anos, ele se dedicou de forma intensa ao atletismo, transformando a corrida em parte essencial de sua rotina e da sua identidade.

Em entrevista exclusiva ao Portal A TARDE, o corredor compartilhou os seus planos e sonhos: "É voltar aos treinos novamente. Voltar a competir nas corridas, já como pessoa com deficiência e pensando nos preparativos para poder entrar nas Paralimpíadas".

O atleta lembrou como o contato com a disciplina militar despertou sua paixão pela corrida e moldou sua dedicação ao treinamento físico.

"Esse sonho começou lá atrás, quando eu estava dando início na carreira militar e procurei buscar o que precisava: o desempenho físico. Eles cobravam muito corrida, flexão, preparo físico. Aí eu me encantei com o mundo da corrida", disse.

Leia Também:

Carro interceptado na Bonocô tem ligação com roubos em Salvador, diz PM
Empréstimos e +: Câmara de Salvador tem data para votar projetos bilionários
Jovem é encontrada morta dentro de casa com tiro na nuca em Salvador

A declaração reforça a sua resiliência diante de um momento de grande desafio pessoal.

"E de lá para cá, eu não paro, não parei e não vou parar. Mesmo com tudo que aconteceu, não vou parar."

Nova etapa após acidente

A filiação à Abadef representa uma nova etapa de suporte e pertencimento, onde Emerson planeja inspirar outros atletas com deficiência.

"Agora eu fico muito feliz por saber que vou pertencer à Associação Baiana dos Deficientes Físicos (Abadef), né? Por todo apoio do pessoal, e no que der eu vou dar meu nome sempre na Abadef, vestir a camisa e sempre representar."

Além do esporte, ele mantém firme o desejo de concluir os estudos e construir uma carreira que permita orientar e motivar outras pessoas. "O meu sonho é terminar a faculdade. Faço faculdade de Educação Física, estou no quinto semestre. O objetivo é me formar, ser um grande profissional e ajudar outras pessoas", desabafou.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

acidente Corredor pituba recuperação Salvador vereadora

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Emerson Pinheiro, de 29 anos, mantém sonho após acidente
Play

Caminhão bate e destrói muro famoso no Pelourinho que foi cenário de 'Ó Paí Ó'

Emerson Pinheiro, de 29 anos, mantém sonho após acidente
Play

Polícia confirma ligação de vereadores baianos investigados com o BDM

Emerson Pinheiro, de 29 anos, mantém sonho após acidente
Play

Autista é morto a tiros no Subúrbio Ferroviário de Salvador

Emerson Pinheiro, de 29 anos, mantém sonho após acidente
Play

VÍDEO: ônibus é consumido pelo fogo em Avenida movimentada de Salvador

x