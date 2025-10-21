Menu
MAU TEMPO

Cruzeiro não consegue atracar no Porto de Salvador devido a temporal

Segundo a Capitania dos Portos, as condições climáticas tornaram inviável a realização de manobras de atracação

Leilane Teixeira

Por Leilane Teixeira

21/10/2025 - 23:08 h
Em nota, a MSC Cruzeiros, responsável pela embarcação, informou que está em contato com os passageiros para prestar assistência
Em nota, a MSC Cruzeiros, responsável pela embarcação, informou que está em contato com os passageiros para prestar assistência

O navio de cruzeiro MSC Preziosa não conseguiu atracar no Porto de Salvador nesta terça-feira, 21, devido ao forte temporal que atinge a capital baiana desde a madrugada de segunda-feira, 20.

A embarcação, vinda de Gênova, na Itália, tem capacidade para mais de 4 mil passageiros e fazia uma parada programada para receber novos viajantes na capital.

Segundo a Capitania dos Portos, as condições climáticas tornaram inviável a realização de manobras de atracação, levando à declaração oficial de impraticabilidade total do porto. Por conta disso, o navio deve tentar atracar apenas na quarta-feira, 22, por volta das 12h, caso o tempo permita.

Aglomeração

Centenas de turistas ficaram aglomerados na área do terminal marítimo, aguardando a chegada do navio antes de serem informados do adiamento. Segundo o G1, muitos deles vieram de diferentes estados brasileiros e enfrentaram longas esperas à espera de atualizações da companhia.

O que disse a MSC Cruzeiros?

Em nota, a MSC Cruzeiros, responsável pela embarcação, informou que "está em contato com os passageiros para prestar assistência e informações sobre a nova previsão de embarque". A empresa também destacou que a programação da viagem pode sofrer alterações devido aos impactos do mau tempo.

Além de Salvador, o MSC Preziosa deve fazer escalas em outras cidades do litoral baiano, como Ilhéus, no sul do estado. No entanto, o itinerário poderá ser revisto conforme as condições meteorológicas evoluírem nos próximos dias.

