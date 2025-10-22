Menu
HOME > POLÍTICA
POLÍTICA

Loyola diz o que falta para iniciar venda do Centro de Convenções

Titular da Serin do governo Jerônimo falou ainda sobre destino de imóvel que abrigou Odorico Tavares

Yuri Abreu

Por Yuri Abreu

22/10/2025 - 10:37 h
Secretário de Relações Institucionais, Adolpho Loyola
Secretário de Relações Institucionais, Adolpho Loyola -

O secretário de Relações Institucionais do governo Jerônimo Rodrigues (PT), Adolpho Loyola, disse o que falta para iniciar o processo de venda do antigo Centro de Convenções, localizado no bairro do Stiep, em Salvador.

Conforme o titular da pasta, o petista deve anunciar, nos próximos dias, a publicação do edital para a venda do terreno. Loyola pontuou que o documento já está pronto, a pedido do governador.

"Nós já estamos preparados. Está lá na Saeb [Secretaria de Administração] ... Deve sair o edital para venda dele [Centro de Convenções] nos próximos dias, não deve demorar. Já está pronto a pedido do governador", disse Loyola à Baiana FM, na terça-feira, 21.

Leia Também:

"A gente mostra o jeito Jerônimo de governar", diz Loyola
Em evento com Zé Cocá, Loyola diz que Jequié pode ter voos regionais
Loyola garante aliança PT-PSD na Bahia e chapa conjunta em 2026

Terrenos e obras

O titular da Serin estadual ainda falou sobre os terrenos que pertencem ao Estado, em Salvador, além de obras consideradas estratégicas para a mobilidade na capital baiana e em localidades do baixo-sul do estado.

Como exemplos, ele citou o VLT do Subúrbio e a ponte Salvador-Itaparica, pontuando que o governo do Estado "não pode virar as costas para nenhuma cidade".

Já acerca o futuro do imóvel que abrigava o Colégio Estadual Odorico Tavares, no Corredor da Vitória, Loyola revelou que há um projeto em andamento envolvendo o governo e a iniciativa privada. “Eu não posso revelar ainda, mas tem um projeto muito bacana na área da educação. Aí eu tenho que esperar”, afirmou.

Relação com prefeitos

Adolpho Loyola ainda abordou a relação do Palácio de Ondina com os prefeitos baianos. Ele disse que o diálogo independe de alinhamento político. “Nós atendemos prefeitos da oposição, como Bruno Reis e Sheila Lemos. Não estamos fazendo conta de apoio”, ressaltou.

O gestor finalizou pontuando que o projeto de desenvolvimento da Bahia não está atrelado a disputas eleitorais. “Nosso foco é melhorar a vida do povo. Quem quiser marchar conosco, será bem-vindo. Quem não quiser, tem outros caminhos.”

Tags:

adolpho loyola centro de convenções Jerônimo Rodrigues VLT

