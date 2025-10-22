Loyola diz o que falta para iniciar venda do Centro de Convenções

Secretário de Relações Institucionais, Adolpho Loyola - Foto: Shirley Stolze/Ag A Tarde

O secretário de Relações Institucionais do governo Jerônimo Rodrigues (PT), Adolpho Loyola, disse o que falta para iniciar o processo de venda do antigo Centro de Convenções, localizado no bairro do Stiep, em Salvador.

Conforme o titular da pasta, o petista deve anunciar, nos próximos dias, a publicação do edital para a venda do terreno. Loyola pontuou que o documento já está pronto, a pedido do governador.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

"Nós já estamos preparados. Está lá na Saeb [Secretaria de Administração] ... Deve sair o edital para venda dele [Centro de Convenções] nos próximos dias, não deve demorar. Já está pronto a pedido do governador", disse Loyola à Baiana FM, na terça-feira, 21.

Terrenos e obras

O titular da Serin estadual ainda falou sobre os terrenos que pertencem ao Estado, em Salvador, além de obras consideradas estratégicas para a mobilidade na capital baiana e em localidades do baixo-sul do estado.

Como exemplos, ele citou o VLT do Subúrbio e a ponte Salvador-Itaparica, pontuando que o governo do Estado "não pode virar as costas para nenhuma cidade".

Já acerca o futuro do imóvel que abrigava o Colégio Estadual Odorico Tavares, no Corredor da Vitória, Loyola revelou que há um projeto em andamento envolvendo o governo e a iniciativa privada. “Eu não posso revelar ainda, mas tem um projeto muito bacana na área da educação. Aí eu tenho que esperar”, afirmou.

Relação com prefeitos

Adolpho Loyola ainda abordou a relação do Palácio de Ondina com os prefeitos baianos. Ele disse que o diálogo independe de alinhamento político. “Nós atendemos prefeitos da oposição, como Bruno Reis e Sheila Lemos. Não estamos fazendo conta de apoio”, ressaltou.

O gestor finalizou pontuando que o projeto de desenvolvimento da Bahia não está atrelado a disputas eleitorais. “Nosso foco é melhorar a vida do povo. Quem quiser marchar conosco, será bem-vindo. Quem não quiser, tem outros caminhos.”