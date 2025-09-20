Menu
HOME > POLÍTICA
BAHIA

Em evento com Zé Cocá, Loyola diz que Jequié pode ter voos regionais

Secretário estadual de Relações Institucionais participou de reunião na cidade localizada no sudoeste baiano, na sexta-feira, 19

Yuri Abreu

Por Yuri Abreu

20/09/2025 - 17:50 h
Adolpho Loyola participa de reunião com empresários em Jequié
O secretário de Relações Institucionais do governo da Bahia, Adolpho Loyola, afirmou que a cidade de Jequié, no sudoeste do estado, pode ganhar voos regionais em breve. A declaração foi dada durante encontro com o setor produtivo do município, na sexta-feira, 19. O evento contou com a presença do prefeito Zé Cocá (PP).

Na oportunidade, o titular da pasta estadual afirmou que o aeroporto Vicente Grilo, localizado em Jequié, deve passar por melhorias, a exemplo do balizamento noturno, que está em processo de licitação. "Nos próximos 60 dias vamos encaminhar um projeto de lei para a Assembleia Legislativa da Bahia, solicitando a criação de voos regionais. Jequié será um dos municípios contemplados", garantiu Adolpho Loyola.

Zé Cocá, ao avaliar o encontro, disse que as pautas apresentadas podem mudar a economia do município. "Nossa cidade está em um momento positivo e pode melhorar ainda mais. As demandas trazidas hoje podem incentivar, motivar e fortalecer nosso comércio”, afirmou o gestor jequieense.

O evento, organizado pela Associação Comercial e Industrial de Jequipe (ACIJ), contou também com a presença do secretário estadual de Desenvolvimento Econômico, Angelo Almeida. Em abril, houve um primeiro encontro com as entidades do município, mas com o governador do Estado, Jerônimo Rodrigues (PT).

Zé Cocá é convidado por Wagner para retornar à base governista

Em abril, o prefeito de Jequié foi convidado publicamente pelo senador Jaques Wagner (PT-BA) a retornar à base do governo. A declaração do parlamentar foi dada durante evento de duas entregas no município: uma escola em tempo integral e unidades habitacionais.

"Nós caminhamos juntos, inclusive eleitoralmente, com Zé Cocá há muito tempo. Deu um ruído na última eleição (2022). Para mim, as portas estão sempre abertas se quiser retornar. A política a gente faz juntando, e não espalhando", disse Wagner, acrescentando estar na torcida pelo retorno do pepista.

