Em evento com Zé Cocá, Loyola diz que Jequié pode ter voos regionais

Adolpho Loyola participa de reunião com empresários em Jequié - Foto: Daniela Pereira

O secretário de Relações Institucionais do governo da Bahia, Adolpho Loyola, afirmou que a cidade de Jequié, no sudoeste do estado, pode ganhar voos regionais em breve. A declaração foi dada durante encontro com o setor produtivo do município, na sexta-feira, 19. O evento contou com a presença do prefeito Zé Cocá (PP).

Na oportunidade, o titular da pasta estadual afirmou que o aeroporto Vicente Grilo, localizado em Jequié, deve passar por melhorias, a exemplo do balizamento noturno, que está em processo de licitação. "Nos próximos 60 dias vamos encaminhar um projeto de lei para a Assembleia Legislativa da Bahia, solicitando a criação de voos regionais. Jequié será um dos municípios contemplados", garantiu Adolpho Loyola.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Zé Cocá, ao avaliar o encontro, disse que as pautas apresentadas podem mudar a economia do município. "Nossa cidade está em um momento positivo e pode melhorar ainda mais. As demandas trazidas hoje podem incentivar, motivar e fortalecer nosso comércio”, afirmou o gestor jequieense.

O evento, organizado pela Associação Comercial e Industrial de Jequipe (ACIJ), contou também com a presença do secretário estadual de Desenvolvimento Econômico, Angelo Almeida. Em abril, houve um primeiro encontro com as entidades do município, mas com o governador do Estado, Jerônimo Rodrigues (PT).

Zé Cocá é convidado por Wagner para retornar à base governista

Em abril, o prefeito de Jequié foi convidado publicamente pelo senador Jaques Wagner (PT-BA) a retornar à base do governo. A declaração do parlamentar foi dada durante evento de duas entregas no município: uma escola em tempo integral e unidades habitacionais.

"Nós caminhamos juntos, inclusive eleitoralmente, com Zé Cocá há muito tempo. Deu um ruído na última eleição (2022). Para mim, as portas estão sempre abertas se quiser retornar. A política a gente faz juntando, e não espalhando", disse Wagner, acrescentando estar na torcida pelo retorno do pepista.