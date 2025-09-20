Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

NA ITÁLIA

Senadores pedem domiciliar a Zambelli após visitá-la em presídio

Comitiva foi composta por, entre outros nomes, os senadores Flávio Bolsonaro (PL-RJ), Damares Alves (Republicanos-DF) e Eduardo Girão (Novo-CE)

Yuri Abreu

Por Yuri Abreu

20/09/2025 - 15:15 h
Deputada federal licenciada Carla Zambelli (PL-SP)
Deputada federal licenciada Carla Zambelli (PL-SP) -

O grupo de parlamentares brasileiros que visitou a deputada federal licenciada, Carla Zambelli (PL-SP), na prisão onde ela está detida, em Roma (ITA), afirmou temer pela segurança dela no local. A liberal divide cela com outras quatro mulheres, uma delas condenada por homicídio.

A comitiva — composta pelos senadores Flávio Bolsonaro (PL-RJ), Damares Alves (Republicanos-DF), Eduardo Girão (Novo-CE) e Magno Malta (PL-ES) e o deputado federal Cabo Gilberto (PL-PB) — ficou por cerca de duas horas na penitenciária feminina de Rebibbia, na capital do país, na sexta-feira, 19. O encontro com Zambelli, segundo o UOL, ocorreu numa pequena sala, vigiada por câmeras, mas sem microfone.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Após saírem do local, conversaram com a imprensa. Damares disse estar preocupada com a saúde "vulnerável" de Carla na prisão. "Quem conhece o sistema prisional sabe que muitas pessoas juntas têm conflitos, problemas, brigas. É num conflito desse que a gente teme pela vida de Carla", afirmou.

O "filho 01" do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), Flávio, aproveitou o momento para atacar o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, a quem chamou, novamente, de "violador de direitos". Ela fez um pedido ao ministro da Justiça da Itália que permita Zambelli cumprir a pena em regime domiciliar no país europeu.

Leia Também:

Justiça italiana mantém Zambelli presa e processo de extradição segue
Zambelli pode seguir presa e ser extraditada, diz perícia italiana
Zambelli é condenada pelo STF e já acumula 15 anos de prisão

Faço um apelo ao ministro da Justiça italiano que, assim como o presidente Bolsonaro atendeu a um pleito da nação italiana devolvendo o terrorista Cesare Battisti para a Itália, nós aqui fazemos um pedido: deixe a Carla em prisão domiciliar aqui na Itália", disse o congressista.

"No Brasil, ela vai ser ainda mais perseguida e vai ter os seus direitos humanos ainda mais violentados por aquele que é reconhecidamente um violador de direitos, algoz de brasileiros, Alexandre de Moraes", completou Flávio Bolsonaro.

Zambelli é "perseguida política", dizem congressistas

O grupo afirma que a parlamentar é inocente e perseguida política — Zambelli fugiu do Brasil após ser condenada a dez anos de prisão pelo STF. Por unanimidade (5 a 0), a Primeira Turma do STF condenou a deputada e o hacker Walter Delgatti Neto pelos crimes de invasão de dispositivo informático e falsidade ideológica.

Presa desde 29 de julho de Itália, Carla Zambelli teve o recurso para aguardar o processo de extradição ao Brasil em liberdade ou em prisão domiciliar negado. Na decisão, a justiça do país apontou "fortes indícios" de risco de fuga de Zambelli. A decisão assinada por três juízes mencionou que ela entrou na Itália em 5 de junho, um dia após a condenação definitiva no Brasil.

Juízes também citaram que a parlamentar foi encontrada escondida em Roma. E ressaltam que ela havia afirmado à imprensa italiana que mudaria de casa para não ser descoberta.

A decisão ocorreu após três audiências com Zambelli e a análise do laudo de saúde. Na audiência de 28 de agosto, a perita do tribunal, Edy Febi, falou por videochamada que não existe incompatibilidade entre a condição de saúde de Zambelli e a permanência na prisão.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Carla Zambelli Flávio Bolsonaro Itália prisão

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Deputada federal licenciada Carla Zambelli (PL-SP)
Play

Brasil e delegações deixam salão em protesto a Netanyahu na ONU

Deputada federal licenciada Carla Zambelli (PL-SP)
Play

Barroso cai no samba e canta sucessos em festa de despedida do STF

Deputada federal licenciada Carla Zambelli (PL-SP)
Play

Chapada Diamantina recebe a 21ª Rural Tur com celebração de cultura e riquezas naturais

Deputada federal licenciada Carla Zambelli (PL-SP)
Play

Vídeo: Trump passa por 'perrengue' antes de discurso na ONU

x