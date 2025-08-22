Zambelli é condenada pelo STF e já acumula 15 anos de prisão

Deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) - Foto: Lula Marques | Agência Brasil

O Supremo Tribunal Federal (STF) votou nesta sexta-feira, 22, para condenar a deputada licenciada Carla Zambelli (PL-SP) a 5 anos e 3 meses de prisão por porte ilegal de arma de fogo e constrangimento ilegal.

O resultado é fruto do julgamento dos magistrados, em plenário virtual. Hoje, os votos contabilizados foram dos ministros Luis Roberto Barroso, Luiz Fux e André Mendonça, que resultou no placar de 9 a 2.

Saiba quem foi os ministros que votaram

Cármen Lúcia;

Alexandre de Moraes;

Flávio Dino;

Cristiano Zanin;

Dias Toffoli;

Edson Fachin;

Luiz Fux;

Gilmar Mendes;

Luis Roberto Barroso.

Os ministros acolheram a acusação da Procuradoria-Geral da República (PGR) contra a deputada pelo episódio que ocorreu em outubro de 2022, na véspera do segundo turno das eleições, quando Zambelli discutiu com um apoiador do presidente Lula, em uma rua de um bairro nobre de São Paulo, e perseguiu o homem com arma em punho.

Condenação

Zambelli foi condenada pelo STF a 10 anos de prisão por invadir os sistemas do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Dias após a condenação, ela deixou o país e informou que estava na Itália.

O ministro do STF, Alexandre de Moraes, expediu um mandado de prisão para a deputada, e ela foi então presa na Itália no fim de julho.

Agora, a Justiça italiana analisa um pedido de extradição de Zambelli para o Brasil.