POLÍTICA

Carla Zambelli vai continuar presa após decisão da Justiça italiana

Deputada licenciada foi condenada no Brasil a dez anos de prisão

Por Redação

01/08/2025 - 7:17 h | Atualizada em 01/08/2025 - 10:25
Carla Zambelli
Carla Zambelli -

A deputada federal licenciada Carla Zambelli (PL-SP) vai continuar presa após decisão da Justiça italiana nesta sexta-feira, 1º. Foragida do Brasil, ela foi detida pelas autoridades do país na última terça-feira, 29, e participou de audiência de custódia nesta manhã.

Com a decisão, Zambello vai continuar presa em regime fechado durante o processo de extradição da Itália para Brasil. A tramitação pode durar de 1 a 2 anos, segundo especialistas. As informações são da Folha de S.Paulo.

A defesa da deputada na Itália esperava que a corte decidisse pela prisão domiciliar. Agora, sua defesa prepara uma audiência na mesma Corte de Apelação que dará andamento ao processo de extradição.

No complexo prisional de Rebibbia, em Roma, Zambelli foi condenada no Brasil a dez anos de prisão e perda de mandato por invadir os sistemas do CNJ (Conselho Nacional de Justiça). Ela deverá pagar R$ 2 milhões em danos coletivos, junto com o hacker Walter Delgatti.

Todo o trâmite está sob responsabilidade da Itália e caberá ao Ministério da Justiça, como autoridade central, remeter o caso ao tribunal competente para análise. Zambelli figurava na lista de difusão vermelha da Interpol.

Extradição

Segundo detalha o Código de Processo Penal italiano, caso o pedido de extradição for julgado procedente, as autoridades italianas vão deliberar sobre as condições de entrega de da parlamentar licenciada.

Na quinta, 31, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, determinou que a Advocacia-Geral da União (AGU) tome as providências para o processo de Zambelli.

Através de comunicado, a AGU informou que dará prosseguimento à demanda assim que for notificada formalmente. "Advocacia-Geral adotará todas as providências necessárias para conclusão, junto à República Italiana, do processo de extradição da deputada federal Carla Zambelli", diz trecho.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Carla Zambelli extradição Justiça Italiana Zambelli

