Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍTICA

Justiça italiana mantém prisão cautelar de Carla Zambelli

Deputada licenciada foi condenada pelo STF a dez anos de prisão por invasão de sistemas do Conselho Nacional de Justiça

Por Redação

19/08/2025 - 15:20 h
Zambelli
Zambelli -

A Justiça italiana manteve nesta terça-feira (19) a prisão cautelar da deputada licenciada Carla Zambelli (PL-SP), rejeitando o pedido da defesa para a conversão em prisão domiciliar.

"A decisão foi publicada na última sexta-feira, 15, após audiência realizada no Tribunal de Apelações de Roma na quarta-feira passada, 13, e foi fortemente influenciada pela atuação da Advocacia-Geral da União (AGU), que apresentou documentos e argumentos jurídicos decisivos para confirmar a legalidade da prisão cautelar para fins de extradição", diz nota da AGU.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Metrô de Salvador: expansão até o Campo Grande entra em nova fase
Ponte Salvador-Itaparica: o segredo por trás da construção sobre o mar
Gás de graça: veja quem terá direito ao novo programa social

A defesa da parlamentar havia questionado a prisão cautelar sob três alegações principais:

  • a falta de condições de saúde adequadas para que a deputada aguarde o processo de extradição no cárcere italiano;
  • a inexistência de um pedido internacional de prisão válido e
  • a ausência de solicitação formal de extradição.

O tribunal, porém, acolheu as manifestações da AGU e afastou os questionamentos sobre a validade do procedimento.

No entanto, a Corte rejeitou a argumentação da defesa, ao reconhecer que a prisão de Zambelli pela polícia italiana foi correta.

Segundo eles, a Difusão Vermelha da Interpol, por si só, já é considerada suficiente para fins de um pedido internacional de prisão provisória por muitos tratados, inclusive pelo tratado de extradição celebrado entre Brasil e Itália.

A Corte também reconheceu a validade de documentos apresentados pelo Brasil.

Condenação

Zambelli foi condenada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) a 10 anos de prisão por invadir os sistemas do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Dias após a condenação, ela deixou o país e informou que estava na Itália.

O ministro do STF Alexandre de Moraes expediu um mandado de prisão para a deputada, e ela foi então presa na Itália no fim de julho.

Agora, a Justiça italiana analisa um pedido de extradição de Zambelli para o Brasil.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Carla Zambelli STF

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Zambelli
Play

Ponte Salvador–Itaparica terá pistas que mudam conforme trânsito; veja

Zambelli
Play

Prefeito que votou em ACM Neto elogia Jerônimo: "Melhor governador"

Zambelli
Play

Ponte Salvador–Itaparica: obra bilionária terá estrutura maior que Cristo Redentor

Zambelli
Play

Jerônimo reprova briga de Bolsonaro e Eduardo: “Tem que dar exemplo"

x