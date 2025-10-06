"A gente mostra o jeito Jerônimo de governar", diz Loyola

Adolfo Loyola, chefe de gabinete do governador Jerônimo Rodrigues (PT) - Foto: Rodrigo Tardio | AG A TARDE

O secretário de Relações Institucionais do governo da Bahia (Serin), Adolpho Loyola, afirmou que a pasta estadual procura mostrar durante eventos realizados pelo interior da Bahia, o "jeito Jerônimo Rodrigues de governar", sobretudo em municípios cuja gestão é liderada pela oposição.

"É a forma que o governador Jerônimo Rodrigues pretende se aproximar e estar perto das pessoas", disse.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Ao Portal A TARDE, Loyola disse que o diálogo com as lideranças continua como sempre foi feito desde o início da gestão. "Muitos prefeitos têm se sentido à vontade, assim como muitas lideranças, como deputados e vereadores para este diálogo. Temos conversado e estamos trabalhando", afirmou.

Espaço para o Avante

De acordo com o secretário, o Avante vai ser uma das siglas que vai ter participação na chapa majoritária do governador Jerônimo Rodrigues (PT) nas eleições de 2026. A informação foi confirmada pelo secretário nacional da sigla, Pablo Barrozo, que não deu detalhes sobre o assunto.

"No Avante, é unânime dentro do partido, que nós iremos participar da chapa. Nós temos esse diálogo com o governo. Mas, na hora certa, [...] o Avante não será um problema para montagem da chapa no ano que vem”, disse Barrozo ao Portal A TARDE, na manhã desta segunda-feira, 6.

Barrozo também é um dos nomes do partido, comandado por Ronaldo Carletto, que deixará o governo de Jerônimo para disputar um cargo eletivo. O gestor concorrerá ao posto de deputado estadual.

