Bahia adere ao Mapa Conecta e impulsiona inovação no agronegócio

Fábio Alexandre Rodrigues, superintendente do Mapa na Bahia, e Pablo Barrozo, secretário estadual de Agricultura - Foto: .José Simões / Ag. A TARDE

A Secretaria da Agricultura, Pecuária, Irrigação, Pesca e Aquicultura da Bahia (Seagri) e o Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) firmaram, nesta segunda-feira, 6, um protocolo de intenções para adesão do estado ao programa Mapa Conecta — plataforma nacional voltada à inovação e ao desenvolvimento tecnológico no setor agropecuário.

O acordo foi assinado durante evento realizado na sede da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE), no Centro Administrativo da Bahia (CAB), em Salvador. Com a parceria, a Bahia passa a integrar uma rede nacional de 12 estados que já participam da iniciativa.

Tudo sobre Bahia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O Mapa Conecta utiliza ferramentas de inteligência artificial (IA) para promover conexões entre startups, cooperativas, produtores rurais, indústrias, órgãos públicos, universidades e centros de pesquisa. A proposta é criar um ambiente colaborativo de inovação aberta, capaz de solucionar desafios do agronegócio, desenvolver novas tecnologias e subsidiar políticas públicas mais eficazes.

“O Conecta é um programa do governo federal, e essa interação entre estados, produtores, cooperativas, universidades e centros de pesquisa é essencial para fortalecer a agricultura com inovação e sustentabilidade”, afirmou o secretário estadual de Agricultura, Pablo Barrozo.

Além de acelerar negócios, a ferramenta busca promover a sustentabilidade econômica, social e ambiental do setor, alinhada aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU).

Metas e próximos passos

Entre as metas do programa estão o fortalecimento do ecossistema de inovação agropecuária, o incentivo ao empreendedorismo rural, a integração entre governo, empresas e academia, e o estímulo a novos modelos de cooperação.

De acordo com Patrícia Fonseca, consultora de inovação do Mapa, a proposta é criar grupos de trabalho setoriais para identificar demandas específicas e propor soluções.

“Cada setor tem uma dor diferente. Esses grupos vão nos ajudar a entender essas necessidades e apresentar ao Ministério propostas de melhorias”, explicou.

Com o protocolo assinado, o próximo passo será a formação de um comitê gestor, composto por representantes do governo, universidades, centros de pesquisa, setor privado, terceiro setor e ambientes de inovação. O grupo será responsável por elaborar um diagnóstico estadual da inovação agropecuária, que servirá de base para a construção de um plano de ação estadual.

“São ideias novas e um bom trabalho que vão nos permitir crescer em produtividade, gerar mais emprego e renda, e tornar a Bahia cada vez mais competitiva no mercado global”, concluiu Pablo Barrozo, destacando que mais de 50 instituições participarão da estruturação do comitê.