"Meio ambiente não compete com o agro", defende Pablo Barrozo

Secretário Pablo Barrozo visita estúdio do Grupo A TARDE na Bahia Farm Show - Foto: Divulgação | A TARDE

Meio ambiente e agronegócio podem e devem caminhar lado a lado. É o que defende o secretário estadual de Agricultura, Pecuária, Irrigação, Pesca e Aquicultura, Pablo Barrozo (Avante), entrevistado do espaço A TARDE na Bahia Farm Show, em Luís Eduardo Magalhães, nesta quinta-feira, 12. Segundo o titular da Seagri, as duas vertentes estão a cada dia mais próximas.

Barrozo trouxe como exemplo a preocupação do setor agropecuário com o desenvolvimento sustentável, pensando nas gerações futuras e na imagem perante o mercado externo.

"O meio ambiente não é inimigo do agronegócio, e a agricultura não é inimiga do meio ambiente. Cada vez mais, eles estão juntos, e cada vez mais eles mostram para a população a necessidade de fazer uma agricultura com responsabilidade. O agricultor hoje se preocupa com o meio ambiente, até porque, se não se preocupar, ele não vende seu produto para fora", explicou o secretário.

Mudanças climáticas

O titular da Seagri também pontuou o que tem sido feito pela pasta para enfrentar as mudanças climáticas. Segundo o secretário, os órgãos vinculados ao governo do Estado atuam de forma contínua na fiscalização, garantindo a preservação do meio ambiente e uso responsável dos recursos naturais.

"A convivência com a seca é algo que a gente tem que ter, ela vai sempre existir, e a questão das mudanças climáticas é algo extremamente sério, e que temos que tratar com responsabilidade. Para isso que existem comissões relacionadas a água, seca. Temos fiscalizações feitas por órgãos do estado, para que haja um monitoramento do que é usado de forma responsável", pontuou Pablo Barrozo, que em seguida citou a posição destacada da Bahia na geração de energias renováveis.

"Temos formas ecologicamente corretas e baratas, a Bahia tem sido destaque em geração de energia solar e eólica, temos a Acelen, que está de olhos abertos para o potencial que tem nossa região. Isso faz com que a geração de novos tipos de combustíveis seja uma preocupação. Essa geração de combustíveis verdes que vai fazer o futuro dos nossos filhos e netos", afirmou.

Pablo Barrozo seguiu a mesma linha ao falar da relação entre agronegócio e agricultura familiar, reforçando que as duas linhas podem atuar de maneira conjunta.

"A agricultura familiar não compete com o agronegócio. O agronegócio é uma agricultura com volume maior, que necessita de mais recursos, ambos fomentam a economia local e a mesa dos baianos", iniciou o secretário, que completou.

"Temos grupos de trabalho. Tem um grupo de trabalho com relação ao algodão, com relação a soja, justamente para tratarmos das pragas. Temos eficácia para termos as melhores práticas, usando tecnologia, estudo, informação, para que possamos combater", afirmou.

Selo Zona Livre da Febre Aftosa

Pablo Barrozo ainda falou sobre a conquista do 'Selo Zona Livre da Febre Aftosa', conquistado recentemente pela Bahia, que coloca a estado à frente dos demais exportadores de carne.

"A Seagri está completando 130 anos, lançamos um selo, escolhemos justamente Luís Eduardo para fazer isso, para mostrar à região Oeste a importância da agricultura da região para o estado. É uma certificação histórica, uma luta de tantos médicos veterinários, engenheiros agronomos, tantos criadores de gado, que construíram de mãos dadas essa luta. É uma vitória do Brasil. Estive em Paris para receber esse certificado, o que faz a gente vender nossa carne para todo o mundo de forma muito mais eficaz e com uma valorização do preço muito melhor", afirmou o secretário.

Bahia Farm Show

Nascido em Barreiras, o secretário de Agricultura exaltou a Bahia Farm Show, que está na sua 19ª edição. Pablo Barrozo também ressaltou a importância da feira para a economia baiana.

"A Bahia Farm acontecia na praça, era meio que festa de coreto, e hoje é uma das maiores feiras do Brasil, que gera negócio, que gera riqueza, que se comunica com a Bahia toda. Importantíssimo para nós baianos", pontuou.