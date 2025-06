Bahia Farm Show termina quarto dia com sucesso de vendas

Moisés Schmidt falou sobre sucesso da feira - Foto: Ag. A TARDE

A Bahia Farm Show, em Luís Eduardo Magalhães, terminou seu quarto dia nesta quinta-feira, 12, com um sucesso de vendas já estabelecido. Restando ainda dois dias de feira, o presidente da Aiba (Associação de Agricultores e Irrigantes da Bahia), Moisés Schmidt, comemorou os resultados obtidos até o momento.

“Estamos na 19ª edição já e realmente fazendo história. Só estamos na metade da feira, mas já tem nos surpreendido muito”, vibrou Schmidt, em entrevista exclusiva ao Grupo A TARDE.

“Nós estamos falando de máquinas que podem chegar a 8, 9, 10 milhões [de reais], mas confesso para vocês que eu acabei de sair da [área de] agricultura familiar e nós vimos pequenos produtos sorrindo, porque faltam dois dias de feira e há agricultores que não têm mais nada para vender”, revelou o produtor rural.

Questionado sobre um possível retorno de pecuaristas como expositores da Bahia Farm Show, Schmidt ressaltou a importância da pecuária para a economia nacional, lembrando que a relação existente com a agricultura.

“A pecuária, para nós, é extremamente importante. Nós já tivemos pecuária, mas ela foi, aos poucos, sumindo da feira. Eu fiz inúmeras reuniões nesta feira com pecuaristas, com confinamentos, com frigoríficos, criadores de frango e também a suinocultura. A gente entende que a pecuária é a verticalização da agricultura, porque você produz soja e milho para consumo humano e para consumo animal”, comentou o presidente da Aiba.

Moisés Schmidt ainda abordou as especulações de que a feira poderia mudar de nome nos próximos anos, para Brasil Farm Show, em uma tentativa de simbolizar a importância nacional que o evento possui.

“Falei muito com Wagner, com nosso governador Jerônimo, com todas as autoridades e com os próprios produtores, sobre esse posicionamento de mudar o nome para Brasil Farm Show. São demandas que chegam até nós e acolhemos todas essas ideias. Levamos isso para a diretoria, analisamos, mas a marca Bahia Farm Show é uma marca forte. Isso não está mais em questão, não está sendo discutido mais isso, mas isso mostra a força que é a Bahia Farm Show hoje e a conotação que ela tem a nível nacional e internacional”, afirmou Schmidt.

Esperança

O quarto dia de Bahia Farm Show foi marcado também pela visita, promovida pela Aiba, de um grupo de 76 idosos da Associação Esperança, do município de Barreiras. Eles integram o projeto “Esperancidade”, com outras 74 pessoas.

Com apresentações de coral, música, dança e muita animação, os idosos de Barreiras contagiaram os visitantes e colaboradores da feira.

Nesta 19ª edição da Bahia Farm Show, a organização espera que cerca de 100 grupos de estudantes, produtores rurais e integrantes de entidades da sociedade civil visitem o complexo da feira agrícola.

A Bahia Farm Show está aberta para visitação até sábado, 14, das 9h às 19h, com ingresso no valor de R$ 30, que pode ser adquirido antecipadamente e sem filas pelo site do evento ou diretamente na bilheteria do evento.