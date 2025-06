Secretário destaca preocupação do agro com futuro sustentável

Kenni Henke, secretário municipal de Sustentabilidade de LEM - Foto: Divulgação | A TARDE

Agronegócio e sustentabilidade caminharam em campos opostos durante muito tempo, mas o cenário atual é diferente. Presente na Bahia Farm Show 2025, o secretário municipal de Sustentabilidade de Luís Eduardo Magalhães, Kenni Henke, destacou a preocupação do setor com a garantia de um futuro sustentável.

Henke ainda pontuou, em entrevista ao Grupo A TARDE, que tem um espaço para receber autoridades e representantes do agro na 19ª edição da feira, que o mundo tem consciência dos erros cometidos que colocaram a humanidade em sinal de alerta nas últimas décadas.

"É incrível falar sobre o agro em um futuro sustentável. A gente sabe que o mundo inteiro cometeu vários erros durante todas as décadas [...] As máquinas, emissão de poluentes, a conservação de solo para preservar e produzir melhor também, manter a agricultura saudável, isso é sustentável. Temos hoje o mundo inteiro de olho no Oeste da Bahia", afirmou o secretário.

Bahia Farm Show

Considerada a maior feira de agronegócio do Norte e Nordeste e a terceira maior do Brasil, a Bahia Farm Show 2025 tem como tema “Agro Inteligente, Futuro Sustentável” e deve reunir mais de 100 mil visitantes.

O evento é organizado pela Associação de Agricultores e Irrigantes da Bahia (Aiba), com apoio de entidades como Abapa, Fundação Bahia e Assomiba, e se consolida como vitrine nacional para o setor.