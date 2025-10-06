Fenagro mostra diversidade da Bahia, diz Pablo Barrozo

Secretário de Agricultura, Pablo Barrozo - Foto: Thuane Maria | GOVBA

O secretário estadual de Agricultura, Pecuária, Irrigação, Pesca e Aquicultura (Seagri), Pablo Barrozo (Avante), destacou, nesta segunda-feira, 6, a relevância da Feira Nacional de Agropecuária (Fenagro), realizada em parceria com o Grupo A TARDE. Este ano, o evento acontece entre os dias 28 de novembro e 7 de dezembro.

"Tivemos diversas reuniões com o Jornal A TARDE, co-participante e organizador do evento com a gente. Teremos outra reunião na quarta-feira para definir e a gente lançar o plano de trabalho. Vamos ver a data de lançamento da Fenagro, mas irá acontecer de 28 de novembro até 7 de dezembro", contou o gestor.

Barrozo citou a importância da Fenagro para a aproximação do setor agropecuário com a população de Salvador, ressaltando a diversidade dos territórios baianos e reforçando o objetivo de garantir a troca de experiência da capital com o interior.

"Será uma Fenagro voltada com pensamento na Fenagro de anos atrás: reunindo as famílias, a população, chamar a população de Salvador e trocar experiências", disse Barrozo.

O titular da pasta ainda falou sobre a diversidade da Bahia e a importância de aliar a Fenagro com a riqueza do estado.

A Bahia é bem diversa, e a Fenagro é o momento de fazer com que essas distâncias se encurtem

Pablo Barrozo, secretário estadual de Agricultura, em entrevista ao A TARDE | Foto: José Simões | AG; A TARDE

Fenagro

A Feira Internacional da Agropecuária (Fenagro) 2025 promete entrar para a história, segundo Pablo Barrozo, titular da Seagri. O evento chega em um momento simbólico para o setor: após 60 anos de expectativa, o estado foi reconhecido como área livre de febre aftosa sem vacinação.

Em 2024, na retomada do evento na Bahia, a Fenagro atraiu mais de 150 mil visitantes e gerou R$ 120 milhões em negócios. A exposição contou com 3 mil animais e movimentou R$ 8,1 milhões em leilões, reunindo representantes de 12 estados e 30 instituições do setor.

A programação foi diversificada, oferecendo 20 horas de experiências gastronômicas, 40 horas de cursos técnicos e 30 apresentações musicais, reforçando a relevância do agronegócio baiano no cenário nacional.