Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > FENAGRO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

NOVIDADES

Fenagro: associações de criadores querem trazer novas raças em 2025

Neste ano, a Feira Nacional de Agropecuária acontecerá de 28 de novembro a 7 de dezembro de 2025

Por Carla Melo

06/08/2025 - 14:53 h
Durante os 10 dias de evento, a Fenagro 2024 contou com 3 mil animais e movimentou R$ 8,1 milhões em leilões
Durante os 10 dias de evento, a Fenagro 2024 contou com 3 mil animais e movimentou R$ 8,1 milhões em leilões -

Sucesso em 2024, com a retomada da maior feira de Agropecuária do Norte e Nordeste e a 5ª maior do Brasil, após um hiato de quatro anos, a 34ª edição da Fenagro (Feira Nacional da Agropecuária) pretende movimentar ainda mais o setor de agropecuária e agricultura neste ano.

Associações de criadores de animais expectam um maior número de animais, raças e expositores este ano, que deve acontecer de 28 de novembro a 7 de dezembro de 2025, no Parque de Exposições de Salvador.

“Com o passar das edições, queremos sempre trazer mais animais, novas raças e expositores”, disse Almir Lins, presidente da Accoba (Associação de Cuidadores de Caprinos e Ovinos).

Nova Festa do Peão

No ano passado, a Accoba trouxe para Salvador, de forma inédita, a Festa do Peão, que premiou os melhores tratadores de caprinos e ovinos do ano. Neste ano, o evento, também conhecido como Tratador Fest Nacional, deve acontecer, mas de uma forma diferente, com premiação exclusiva para tratadores que estiveram expondo no evento.

Leia Também:

Seagri e Grupo A TARDE selam parceria estratégica para a Fenagro 2025
Seagri e Grupo A TARDE vão fazer melhor Fenagro de todos os tempos, diz secretário
Jerônimo exalta a Fenagro e projeta fortalecimento de feiras no interior

“Vai ser uma premiação para quem trazer os animais e expor no evento O ano passado foi feito uma coisa a nível nacional, independente se o tratador estivesse expondo ou não, mas eu não achei justo. Esse ano eu só vou fazer para aqueles que estão aqui expondo”, continuou ele.

Fenagro 2024

A edição passada da feira, uma das maiores no setor agropecuário do Norte e Nordeste, foi destaque não só pelos números impressionantes, mas também pela retomada de sua marca, que faz parte de um projeto de rejuvenescimento do Grupo A TARDE, segundo o presidente da instituição, João de Mello Leitão.

Durante os 10 dias de evento, a Fenagro atraiu mais de 150 mil visitantes e gerou R$ 120 milhões em negócios. A exposição contou com 3 mil animais e movimentou R$ 8,1 milhões em leilões, reunindo representantes de 12 estados e 30 instituições do setor. A programação foi diversificada, oferecendo 20 horas de experiências gastronômicas, 40 horas de cursos técnicos e 30 apresentações musicais, reforçando a relevância do agronegócio baiano no cenário nacional.

A Fenagro foi saudada em casas legislativas e tribunais de Contas por sua relevância não só para o agro, mas para toda a economia do estado. O governador Jerônimo Rodrigues elogiou a iniciativa e ressaltou sua importância para a difusão de informações sobre o campo para as novas gerações.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

agropecuária Animais economia Fenagro Salvador

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Durante os 10 dias de evento, a Fenagro 2024 contou com 3 mil animais e movimentou R$ 8,1 milhões em leilões
Play

Julgamento de Mangalarga; entenda o formato e critérios usados

Durante os 10 dias de evento, a Fenagro 2024 contou com 3 mil animais e movimentou R$ 8,1 milhões em leilões
Play

Fenagro 2024: Davidson Magalhães destaca potencial da pesca na Bahia

Durante os 10 dias de evento, a Fenagro 2024 contou com 3 mil animais e movimentou R$ 8,1 milhões em leilões
Play

Alunos da rede estadual aproveitam 'caroninha' na Fenagro; Veja video

Durante os 10 dias de evento, a Fenagro 2024 contou com 3 mil animais e movimentou R$ 8,1 milhões em leilões
Play

Fofura! Criança sobe ao palco e dança arrocha na Fenagro

x