Fenagro: associações de criadores querem trazer novas raças em 2025
Neste ano, a Feira Nacional de Agropecuária acontecerá de 28 de novembro a 7 de dezembro de 2025
Por Carla Melo
Sucesso em 2024, com a retomada da maior feira de Agropecuária do Norte e Nordeste e a 5ª maior do Brasil, após um hiato de quatro anos, a 34ª edição da Fenagro (Feira Nacional da Agropecuária) pretende movimentar ainda mais o setor de agropecuária e agricultura neste ano.
Associações de criadores de animais expectam um maior número de animais, raças e expositores este ano, que deve acontecer de 28 de novembro a 7 de dezembro de 2025, no Parque de Exposições de Salvador.
“Com o passar das edições, queremos sempre trazer mais animais, novas raças e expositores”, disse Almir Lins, presidente da Accoba (Associação de Cuidadores de Caprinos e Ovinos).
Nova Festa do Peão
No ano passado, a Accoba trouxe para Salvador, de forma inédita, a Festa do Peão, que premiou os melhores tratadores de caprinos e ovinos do ano. Neste ano, o evento, também conhecido como Tratador Fest Nacional, deve acontecer, mas de uma forma diferente, com premiação exclusiva para tratadores que estiveram expondo no evento.
“Vai ser uma premiação para quem trazer os animais e expor no evento O ano passado foi feito uma coisa a nível nacional, independente se o tratador estivesse expondo ou não, mas eu não achei justo. Esse ano eu só vou fazer para aqueles que estão aqui expondo”, continuou ele.
Fenagro 2024
A edição passada da feira, uma das maiores no setor agropecuário do Norte e Nordeste, foi destaque não só pelos números impressionantes, mas também pela retomada de sua marca, que faz parte de um projeto de rejuvenescimento do Grupo A TARDE, segundo o presidente da instituição, João de Mello Leitão.
Durante os 10 dias de evento, a Fenagro atraiu mais de 150 mil visitantes e gerou R$ 120 milhões em negócios. A exposição contou com 3 mil animais e movimentou R$ 8,1 milhões em leilões, reunindo representantes de 12 estados e 30 instituições do setor. A programação foi diversificada, oferecendo 20 horas de experiências gastronômicas, 40 horas de cursos técnicos e 30 apresentações musicais, reforçando a relevância do agronegócio baiano no cenário nacional.
A Fenagro foi saudada em casas legislativas e tribunais de Contas por sua relevância não só para o agro, mas para toda a economia do estado. O governador Jerônimo Rodrigues elogiou a iniciativa e ressaltou sua importância para a difusão de informações sobre o campo para as novas gerações.
