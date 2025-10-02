Banco do Brasil prioriza produtor rural e fortalece parceria com o setor

Sinvaldo Vieira dos Santos, superintendente do Banco do Brasil na Bahia - Foto: José Simões | AG. A TARDE

Conhecido pela longa parceria com o produtor rural, o Banco do Brasil permanece com a atenção voltada para o setor, seja com a liberação de linhas de crédito, com o trabalho de auxílio aos pequenos produtores, ou com as alternativas para a renegociação de dívidas. O superintendente do Banco do Brasil na Bahia, Sinvaldo Vieira, destacou algumas dessas ações.

Sinvaldo Vieira dos Santos, que assumiu o cargo em janeiro deste ano, visitou a sede do Grupo A TARDE, nesta quinta-feira, 2, acompanhado do gerente estadual de agronegócio e agricultura familiar do Banco do Brasil, Claudiney Ribeiro. Eles foram recebidos pelo diretor de Relações Institucionais do Grupo A TARDE, Luciano Neves, e pela diretora do Núcleo Digital, Caroline Góis.

De acordo com o superintendente, o Banco do Brasil é o maior financiador do agronegócio brasileiro, com atuação em todo o território nacional. "Na Bahia, por exemplo, temos operações em todos os municípios. A gente tem uma atuação que permite chegar a todos os produtores rurais da Bahia. Desde o pequeno agricultor da agricultura familiar, ao médio, ao grande produtor. Atuamos em toda cadeia", iniciou.

"Temos uma rede de agências com mais de 300 unidades bem posicionadas no estado para fazer essa cobertura, a gente tem também uma rede de correspondentes, que faz atendimento direto aos produtores para levantar as demandas e trazer essas demandas para o Banco do Brasil. Este ano a gente está fazendo um trabalho forte com a agroindústria, as cooperativas da agricultura familiar. Temos avançado bastante, temos um trabalho em parceria com o governo do Estado, onde a gente está promovendo visitação a essas cooperativas, levantando as necessidades, apoiando elas para ter um bom cadastro e acessar todas as nossas linhas de crédito", explicou em entrevista ao Portal A TARDE.

Sinvaldo Vieira ainda ressaltou o papel do Banco do Brasil no fomento às atividades do campo, além da atuação presente em todo o território baiano.

"O Banco do Brasil cumpre o papel dele de desenvolver as comunidades onde atua, fazer essa melhoria da vida do produtor rural, com a melhoria da renda, do processo produtivo, com a abertura de mercado também. O Banco do Brasil atua em toda a cadeia do agronegócio, e aqui na Bahia com muita intensidade, considerando o tamanho que a Bahia tem, a economia diversificada da Bahia, onde temos cacau, agricultura forte do oeste, atividade de leite, espaço para apoiar todas as atividades rurais", reforçou.

Plano Safra e assistência

Sinvaldo Vieira também frisou a importância do Plano Safra. Para os biênio 2025/2026, o Banco do Brasil anunciou R$ 230 bilhões para o financiamento do programa. O superintendente do Banco do Brasil também explicou como tem sido o trabalho de assistência aos chamados inadimplentes. Segundo Sinvaldo, a instituição tem buscado ofertar alternativas para renegociação, acompanhando os produtores desde a concessão do crédito.

"O Plano Safra norteia a atuação do banco, dos agentes do sistema financeiro. O governo federal vem disponibilizando muitos recursos para o Safra, a gente vem experimentando ano após ano o crescimento do volume de recursos disponibilizados para apoiar o agronegócio, o produtor rural, a agricultura e pecuária, atividades fundamentais para o crescimento do país", afirmou Sinvaldo Vieira, que também citou a Medida Provisória 1314/2025, que cria novas linhas de crédito para os produtores que tiveram perdas em duas ou mais safras.

"A gente tem algumas inadimplências que o banco oferece todas as condições para poder o produtor rural buscar alternativas de prorrogar, negociar. O Banco do Brasil se antecipa, conversa com o produtor, dialoga, acompanha o produto em todo o ciclo, não somente durante a concessão do crédito, mas também durante o empreendimento dele. A gente tem uma característica de acompanhar o produtos em todos os momentos. O banco está pronto para fazer as renegociações que sejam necessárias, as prorrogações. Estamos implementando as ações da MP 1314-2025 do governo federal para apoiar esses produtores que tiveram dificuldade nos últimos planos safra", explicou.

Fenagro

Sinvaldo Vieira reforçou ainda o papel da Feira Nacional da Agropecuária (Fenagro) na aproximação do mundo rural com a população das grandes cidades. Este ano, a Fenagro, realizada em parceria entre a Secretaria Estadual Agricultura (Seagri) e o Grupo A TARDE, acontecerá entre os dias 28 de novembro e 7 dezembro.

"Nós fazemos um apoio a todas as feiras do agronegócio na Bahia. A gente faz desde a BahiaFarm Show desde a primeira edição, mas também participamos das pequenas feiras de agronegócio, das pequenas exposições que acontecem nos municípios baianos. A gente está lá com equipe, oferecendo linhas de crédito, levando cursos e treinamento. Na Fenagro não vai ser diferente, vamos estar lá com nosso time", pontuou.

"É uma oportunidade de trazer a atividade rural do homem do campo que produz para o grande centro, para a população de Salvador, que nem sempre tem esse contato, essa proximidade com o produtor rural para entender os meios de produção, onde nasce e como começa aquele produto que a gente consome no dia a dia. Vejo com grande importância o Grupo A TARDE promover esse grande evento. Vamos estar presentes unidos apoiando esse grande empreendimento", ressaltou.