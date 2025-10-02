Menu
HOME > BAHIA
BAHIA

Banco do Brasil prioriza produtor rural e fortalece parceria com o setor

Sinvaldo Vieira, superintendente do BB, fala ao Portal A TARDE sobre iniciativas

Cássio Moreira

Por Cássio Moreira

02/10/2025 - 19:11 h
Sinvaldo Vieira dos Santos, superintendente do Banco do Brasil na Bahia
Sinvaldo Vieira dos Santos, superintendente do Banco do Brasil na Bahia

Conhecido pela longa parceria com o produtor rural, o Banco do Brasil permanece com a atenção voltada para o setor, seja com a liberação de linhas de crédito, com o trabalho de auxílio aos pequenos produtores, ou com as alternativas para a renegociação de dívidas. O superintendente do Banco do Brasil na Bahia, Sinvaldo Vieira, destacou algumas dessas ações.

Sinvaldo Vieira dos Santos, que assumiu o cargo em janeiro deste ano, visitou a sede do Grupo A TARDE, nesta quinta-feira, 2, acompanhado do gerente estadual de agronegócio e agricultura familiar do Banco do Brasil, Claudiney Ribeiro. Eles foram recebidos pelo diretor de Relações Institucionais do Grupo A TARDE, Luciano Neves, e pela diretora do Núcleo Digital, Caroline Góis.

De acordo com o superintendente, o Banco do Brasil é o maior financiador do agronegócio brasileiro, com atuação em todo o território nacional. "Na Bahia, por exemplo, temos operações em todos os municípios. A gente tem uma atuação que permite chegar a todos os produtores rurais da Bahia. Desde o pequeno agricultor da agricultura familiar, ao médio, ao grande produtor. Atuamos em toda cadeia", iniciou.

A gente tem experimentado um momento de crescimento no apoio a agricultura aqui na Bahia, especialmente com a agricultura familiar

"Temos uma rede de agências com mais de 300 unidades bem posicionadas no estado para fazer essa cobertura, a gente tem também uma rede de correspondentes, que faz atendimento direto aos produtores para levantar as demandas e trazer essas demandas para o Banco do Brasil. Este ano a gente está fazendo um trabalho forte com a agroindústria, as cooperativas da agricultura familiar. Temos avançado bastante, temos um trabalho em parceria com o governo do Estado, onde a gente está promovendo visitação a essas cooperativas, levantando as necessidades, apoiando elas para ter um bom cadastro e acessar todas as nossas linhas de crédito", explicou em entrevista ao Portal A TARDE.

Sinvaldo Vieira ainda ressaltou o papel do Banco do Brasil no fomento às atividades do campo, além da atuação presente em todo o território baiano.

"O Banco do Brasil cumpre o papel dele de desenvolver as comunidades onde atua, fazer essa melhoria da vida do produtor rural, com a melhoria da renda, do processo produtivo, com a abertura de mercado também. O Banco do Brasil atua em toda a cadeia do agronegócio, e aqui na Bahia com muita intensidade, considerando o tamanho que a Bahia tem, a economia diversificada da Bahia, onde temos cacau, agricultura forte do oeste, atividade de leite, espaço para apoiar todas as atividades rurais", reforçou.

Plano Safra e assistência

Sinvaldo Vieira também frisou a importância do Plano Safra. Para os biênio 2025/2026, o Banco do Brasil anunciou R$ 230 bilhões para o financiamento do programa. O superintendente do Banco do Brasil também explicou como tem sido o trabalho de assistência aos chamados inadimplentes. Segundo Sinvaldo, a instituição tem buscado ofertar alternativas para renegociação, acompanhando os produtores desde a concessão do crédito.

"O Plano Safra norteia a atuação do banco, dos agentes do sistema financeiro. O governo federal vem disponibilizando muitos recursos para o Safra, a gente vem experimentando ano após ano o crescimento do volume de recursos disponibilizados para apoiar o agronegócio, o produtor rural, a agricultura e pecuária, atividades fundamentais para o crescimento do país", afirmou Sinvaldo Vieira, que também citou a Medida Provisória 1314/2025, que cria novas linhas de crédito para os produtores que tiveram perdas em duas ou mais safras.

"A gente tem algumas inadimplências que o banco oferece todas as condições para poder o produtor rural buscar alternativas de prorrogar, negociar. O Banco do Brasil se antecipa, conversa com o produtor, dialoga, acompanha o produto em todo o ciclo, não somente durante a concessão do crédito, mas também durante o empreendimento dele. A gente tem uma característica de acompanhar o produtos em todos os momentos. O banco está pronto para fazer as renegociações que sejam necessárias, as prorrogações. Estamos implementando as ações da MP 1314-2025 do governo federal para apoiar esses produtores que tiveram dificuldade nos últimos planos safra", explicou.

Fenagro

Sinvaldo Vieira reforçou ainda o papel da Feira Nacional da Agropecuária (Fenagro) na aproximação do mundo rural com a população das grandes cidades. Este ano, a Fenagro, realizada em parceria entre a Secretaria Estadual Agricultura (Seagri) e o Grupo A TARDE, acontecerá entre os dias 28 de novembro e 7 dezembro.

"Nós fazemos um apoio a todas as feiras do agronegócio na Bahia. A gente faz desde a BahiaFarm Show desde a primeira edição, mas também participamos das pequenas feiras de agronegócio, das pequenas exposições que acontecem nos municípios baianos. A gente está lá com equipe, oferecendo linhas de crédito, levando cursos e treinamento. Na Fenagro não vai ser diferente, vamos estar lá com nosso time", pontuou.

É uma oportunidade de trazer a atividade rural do homem do campo que produz para o grande centro, para a população de Salvador
Sinvaldo Ferreira sobre a Fenagro

"É uma oportunidade de trazer a atividade rural do homem do campo que produz para o grande centro, para a população de Salvador, que nem sempre tem esse contato, essa proximidade com o produtor rural para entender os meios de produção, onde nasce e como começa aquele produto que a gente consome no dia a dia. Vejo com grande importância o Grupo A TARDE promover esse grande evento. Vamos estar presentes unidos apoiando esse grande empreendimento", ressaltou.

agricultura agronegócio Banco do Brasil Fenagro linhas de crédito produtor rural

x