Gestão privada assume marinas estratégicas na Baía de Todos-os-Santos

Quatro marinas fazem parte de um pacote de 11 obras estruturantes - Foto: Divulgação

O Governo da Bahia concluiu a entrega de quatro marinas estratégicas localizadas na Penha (Salvador), Cacha-Pregos (Vera Cruz), Itaparica e Salinas da Margarida, que agora passam a ser administradas pela iniciativa privada. O investimento estadual nas instalações superou R$ 100 milhões, garantindo infraestrutura moderna para o setor náutico.

Desde 1º de setembro, a gestão das marinas está sob responsabilidade da Portmar - Administração Portuária e Comercial, vencedora da concessão pública de 30 anos, com valor contratual de R$ 12,7 milhões. Entre os primeiros serviços disponibilizados estão vagas secas e molhadas para embarcações, abastecimento, manutenção e realização de eventos náuticos.

Tudo sobre Salvador em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

“O Governo do Estado preparou a Baía de Todos-os-Santos para um marco no turismo náutico, com infraestrutura de padrão internacional, e induziu a iniciativa privada a participar do negócio. Agora, as marinas são administradas por uma empresa com expertise, e vamos acompanhar de perto o trabalho, para garantir segurança e qualidade nos serviços que serão prestados”, declarou o titular da Setur-BA, Maurício Bacelar.

“Já foi estabelecida uma parceria com empresas de turismo e de manutenção de embarcações, para uma operação plena dos equipamentos. Também estamos atentos ao desenvolvimento das comunidades da região e vamos contratar e qualificar a mão de obra local para atuar nas marinas”, completou Gilberto Menezes, diretor da Portmar, que já administra equipamentos náuticos na Bahia e em Pernambuco.

As quatro marinas fazem parte de um pacote de 11 obras estruturantes e uma intervenção cultural promovidas pela Secretaria de Turismo da Bahia (Setur-BA), voltadas para a valorização da Baía de Todos-os-Santos. Além da melhoria da infraestrutura, o programa também contempla ações socioambientais, dentro do escopo do Programa de Desenvolvimento do Turismo (Prodetur), que reúne investimentos de aproximadamente R$ 400 milhões com foco no fortalecimento das atividades náuticas no estado.

