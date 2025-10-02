Menu
HOME > BAHIA
OPORTUNIDADE

Empresa de energia tem inscrições abertas para cursos de capacitação

São 270 vagas oferecidas em parceria com o Senai em um total de 13 cursos que acontecem até o final do ano

Redação

Por Redação

02/10/2025 - 13:10 h
Parceria com prefeituras oferece oportunidade de capacitação para trabalhadores locais
Parceria com prefeituras oferece oportunidade de capacitação para trabalhadores locais

Estão abertas as inscrições para os cursos de operador de trator agrícola para moradores do povoado Capão do Brejo, em Novo Horizonte e também de fabricação de doces e compotas, no Povoado de Pinga, Boninal.

A iniciativa é da Pan American Energy (PAE) Brasil, em parceria com o Senai e as prefeituras de Novo Horizonte, Boninal, Ibitiara e Piatã, localizadas no entorno do Complexo Eólico Novo Horizonte.

Outros seis cursos serão oferecidos até dezembro deste ano. No total, serão oferecidos 13 cursos e 270 novas vagas gratuitas, incluindo vagas exclusivas para mulheres.

Desenvolvimento local

Desde sua criação em 2023, o programa formou 295 pessoas em cursos profissionalizantes com o objetivo de preparar os interessados para o mercado de trabalho e fortalecer o desenvolvimento local.

Em julho, teve início o primeiro curso dessa nova fase, a formação de Auxiliar Administrativo, com carga horária de 160 horas, no bairro Brejo Luiza de Brito e em Novo Horizonte.

Leia Também:

Camaçari lança cursos profissionalizantes para estudantes da EJA
Senai abre 2 mil vagas para cursos gratuitos e a distância
IFBA prorroga prazo de inscrições para 4.406 vagas de cursos técnicos

No mês de setembro, foram iniciados os cursos de Eletricista Industrial nas comunidades de Santa Quitéria, em Ibitiara, e Lagoão, em Boninal, além dos cursos de Design Gráfico Digital na comunidade de Cruzes, em Piatã.

Informações podem ser obtidas pelo telefone (74) 99815-4941 ou pelo e-mail: [email protected].

complexo eólico cursos profissionalizantes PAE Brasil Senai

x