Empresa de energia tem inscrições abertas para cursos de capacitação

Parceria com prefeituras oferece oportunidade de capacitação para trabalhadores locais - Foto: Divulgação | PAE Brasil

Estão abertas as inscrições para os cursos de operador de trator agrícola para moradores do povoado Capão do Brejo, em Novo Horizonte e também de fabricação de doces e compotas, no Povoado de Pinga, Boninal.

A iniciativa é da Pan American Energy (PAE) Brasil, em parceria com o Senai e as prefeituras de Novo Horizonte, Boninal, Ibitiara e Piatã, localizadas no entorno do Complexo Eólico Novo Horizonte.

Outros seis cursos serão oferecidos até dezembro deste ano. No total, serão oferecidos 13 cursos e 270 novas vagas gratuitas, incluindo vagas exclusivas para mulheres.

Desenvolvimento local

Desde sua criação em 2023, o programa formou 295 pessoas em cursos profissionalizantes com o objetivo de preparar os interessados para o mercado de trabalho e fortalecer o desenvolvimento local.

Em julho, teve início o primeiro curso dessa nova fase, a formação de Auxiliar Administrativo, com carga horária de 160 horas, no bairro Brejo Luiza de Brito e em Novo Horizonte.

No mês de setembro, foram iniciados os cursos de Eletricista Industrial nas comunidades de Santa Quitéria, em Ibitiara, e Lagoão, em Boninal, além dos cursos de Design Gráfico Digital na comunidade de Cruzes, em Piatã.

Informações podem ser obtidas pelo telefone (74) 99815-4941 ou pelo e-mail: [email protected].