EDUCAÇÃO
Senai abre 2 mil vagas para cursos gratuitos e a distância
Algumas capacitações disponíveis são tecnologia da informação e empreendedorismo
O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) abriu 2 mil vagas gratuitas em cursos de capacitação no formato de ensino a distância (EaD), com duração de até seis semanas. As inscrições devem ser feitas por meio da internet até o dia 23 de outubro.
Para ser apto a participar, o candidato precisa de:
- No mínimo ter 16 anos;
- Realizar a autodeclaração de baixa renda;
- Ter acesso a um computador e internet para acompanhar as aulas.
Por mais que as capacitações aconteçam de forma a distância, elas são oferecidas pelo Senai Paulista, no Grande Recife, em Pernambuco. O início das aulas varia de acordo com o curso escolhido, podendo iniciar entre os dias 13 e 23 de outubro.
Algumas oportunidades oferecidas são:
- indústria 4.0, início em 13 de outubro;
- logística, início em 13 de outubro;
- transformação digital, início em 14 de outubro;
- sustentabilidade nos processos industriais, início em 15 de outubro;
- softskills em tecnologia da informação e comunicação, início em 15 de outubro;
- planejamento e controle da manutenção, início em 16 de outubro;
- tecnologia da informação e empreendedorismo, início em 20 de outubro;
- habilidades socioemocionais, início em 20 de outubro;
- uso de inteligência artificial na elaboração de currículos, início em 22 de outubro.
Resultados
Segundo o edital, o resultado vai ser divulgado pelo site da instituição entre os dias 10 e 22 de outubro, com a possibilidade de remanejamento de vagas não preenchidas.
As aulas vão acontecer no “Ambiente Virtual de Aprendizagem do Senai”, sem necessidade de comparecer presencialmente, e a entrega do certificado vai depender do cumprimento de carga horário mínima e aproveitamento igual ou maior que 70%.
