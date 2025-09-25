Menu
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO

Senai abre 2 mil vagas para cursos gratuitos e a distância

Algumas capacitações disponíveis são tecnologia da informação e empreendedorismo

Gustavo Zambianco

Por Gustavo Zambianco

25/09/2025 - 17:08 h
Senai Cimatec, em Salvador
Senai Cimatec, em Salvador

O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) abriu 2 mil vagas gratuitas em cursos de capacitação no formato de ensino a distância (EaD), com duração de até seis semanas. As inscrições devem ser feitas por meio da internet até o dia 23 de outubro.

Para ser apto a participar, o candidato precisa de:

  • No mínimo ter 16 anos;
  • Realizar a autodeclaração de baixa renda;
  • Ter acesso a um computador e internet para acompanhar as aulas.

Por mais que as capacitações aconteçam de forma a distância, elas são oferecidas pelo Senai Paulista, no Grande Recife, em Pernambuco. O início das aulas varia de acordo com o curso escolhido, podendo iniciar entre os dias 13 e 23 de outubro.

Algumas oportunidades oferecidas são:

  • indústria 4.0, início em 13 de outubro;
  • logística, início em 13 de outubro;
  • transformação digital, início em 14 de outubro;
  • sustentabilidade nos processos industriais, início em 15 de outubro;
  • softskills em tecnologia da informação e comunicação, início em 15 de outubro;
  • planejamento e controle da manutenção, início em 16 de outubro;
  • tecnologia da informação e empreendedorismo, início em 20 de outubro;
  • habilidades socioemocionais, início em 20 de outubro;
  • uso de inteligência artificial na elaboração de currículos, início em 22 de outubro.

Resultados

Segundo o edital, o resultado vai ser divulgado pelo site da instituição entre os dias 10 e 22 de outubro, com a possibilidade de remanejamento de vagas não preenchidas.

As aulas vão acontecer no “Ambiente Virtual de Aprendizagem do Senai”, sem necessidade de comparecer presencialmente, e a entrega do certificado vai depender do cumprimento de carga horário mínima e aproveitamento igual ou maior que 70%.

