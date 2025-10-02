Menu
HOME > PORTAL MUNICÍPIOS
INFRAESTRUTURA

Estradas rurais seguem precárias em Ilhéus após convênio milionário não executado

TCE aponta falhas na gestão de Mário Alexandre em convênio para recuperar estradas rurais; comunidades seguem isoladas

Rodrigo Tardio

Por Rodrigo Tardio

02/10/2025 - 15:50 h
Ex-prefeito de Ilhéus, Mário Alexandre, terá de devolver valor milionário após contas reprovadas
Ex-prefeito de Ilhéus, Mário Alexandre, terá de devolver valor milionário após contas reprovadas -

A situação das estradas vicinais da zona rural de Ilhéus continua crítica, mesmo após um convênio firmado em 2022 com a Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional (CAR), que previa a recuperação emergencial das vias para garantir o escoamento da produção agropecuária.

Contas rejeitadas: TCE multa ex-prefeito de Ilhéus

De acordo com o Tribunal de Contas do Estado da Bahia (TCE), o ex-prefeito de Ilhéus, Mário Alexandre (PSD), não executou as melhorias previstas no acordo, tampouco apresentou justificativas adequadas para a destinação dos recursos públicos recebidos. A falha levou o órgão a desaprovar por unanimidade as contas referentes ao convênio, além de multar o gestor em R$ 2 mil.

O Tribunal de Contas dos Municípios (TCM) negou um recurso anterior de Marão, como é conhecido, mantendo a determinação de ressarcimento aos cofres municipais de R$ 1.656.585,98 em recursos pessoais. Este valor robusto é referente ao sobrepreço apurado em despesas com superfaturamento na limpeza pública e licitações de obras no exercício de 2017.

Segundo técnicos do TCE, a não aplicação dos valores comprometeu “a satisfação do interesse público que motivou a celebração do convênio”, deixando comunidades rurais em situação de isolamento, já que muitas localidades dependem dessas estradas para transportar mercadorias e acessar serviços básicos.

Gargalo histórico: 1.200 km de isolamento rural

A extensão das vias vicinais de Ilhéus chega a 1.200 km, e a precariedade no acesso tem sido um gargalo histórico para os agricultores e moradores da região.

Ex-prefeito de Ilhéus terá de devolver valor milionário após contas reprovadas
Prefeituras vão poder quitar dívidas previdenciárias com descontos
Médicos sem formação em saúde da família atendiam em cidade baiana
Prefeitura de Irará é obrigada a substituir cargos temporários

Procurado, o ex-prefeito afirmou que não houve execução porque os recursos teriam sido devolvidos, já que o valor de cerca de R$ 120 mil não seria suficiente para uma intervenção relevante diante da dimensão do problema.

Produtores rurais prejudicados e acesso precário

Enquanto isso, produtores rurais seguem enfrentando dificuldades para transportar a colheita e moradores continuam com acesso precário a serviços essenciais, reforçando o peso das decisões administrativas sobre a vida da população.

x