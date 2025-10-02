Menu
ISOLOU ZONA RURAL

Ex-prefeito de Ilhéus terá de devolver valor milionário após contas reprovadas

TCE e TCM desaprovam contas de Mário Alexandre (PSD) por irregularidades em convênios de estradas rurais e superfaturamento na limpeza pública

Rodrigo Tardio

Por Rodrigo Tardio

02/10/2025 - 10:37 h | Atualizada em 02/10/2025 - 11:42
Mário Alexandre (PSD), ex-prefeito de Ilhéus


O ex-prefeito de Ilhéus, Mário Alexandre (PSD), foi duplamente penalizado por irregularidades em sua gestão, conforme decisões do Tribunal de Contas do Estado da Bahia (TCE) e do Tribunal de Contas dos Municípios (TCM). Na última terça-feira, 30, o TCE desaprovou por unanimidade as contas de 2022 referentes ao convênio com a CAR (Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional), multando o gestor em R$ 2 mil.

Mais grave, o TCM negou um recurso anterior, mantendo a decisão que determina o ressarcimento aos cofres municipais de R$ 1.656.585,98 em recursos pessoais. Este valor robusto é referente ao sobrepreço apurado em despesas com superfaturamento na limpeza pública e licitações de obras no exercício de 2017.

Ressarcimento milionário

Em março deste ano, o Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia negou provimento ao recurso apresentado por Marão (PSD), e manteve a decisão pela procedência das conclusões contidas em relatório de auditoria realizada por técnicos do órgão no município.

O documento apontou irregularidades em processos licitatórios destinados à execução de obras e serviços de engenharia, bem como a ocorrência de superfaturamento em despesas com limpeza pública, no exercício de 2017.

Foi determinando ao ex-prefeito o ressarcimento aos cofres municipais, com recursos pessoais, de R$1.656.585,98, valor apurado do sobrepreço no processo licitatório (concorrência pública nº 01/2013), que teve por objeto a prestação de serviços de “coleta e transporte de resíduos sólidos urbanos, domiciliares e comerciais, utilizando caminhões compactadores e respectiva guarnição”. O TCM multou o ex-prefeito em R$50 mil.

Prefeitura de Irará é obrigada a substituir cargos temporários
Gestão Tânia Yoshida na mira do MP após acúmulo de cargos na Saúde
Foto de Whisky em gabinete de prefeito pode gerar CPI na Bahia

De acordo com o TCM, a Prefeitura de Ilhéus, no exercício de 2017, cadastrou despesas em obras e serviços de engenharia no montante de R$14.575.878,62, enquanto para os serviços de limpeza urbana foram lançados gastos de R$6.713.431,60. A auditoria realizada no município envolveu análise documental, verificação dos custos e aspectos técnicos dos serviços prestados.

Em relação à uma concorrência pública no ano de 2013, que teve como vencedora a empresa “Solar Ambiental e Montadoria Ltda-ME”, por R$6.584.731,18, o TCM questionou a unidade de medição contratada, “Km/Mês”, vez que não é a mais adequada e a habitualmente utilizada em serviços de coleta e transporte de resíduos sólidos urbanos, domiciliares e comerciais.

Vantagem e economicidade da contratação

Para o TCM-BA, não foi comprovada, pela administração, eventual vantagem e economicidade da contratação por tal sistema de medição – que contrariou, inclusive, parecer da procuradoria do próprio município, que deixou claro que as medidas corretas a serem utilizadas seriam “toneladas transportadas”, “metros quadrados”, “equipe/dia”, “Quilogramas” e “Hora/Homem”.

Desta forma, os valores brutos acumulados de resíduos, medidos e pagos pela prefeitura, quando comparados ao preço total apurado pelo TCM utilizando a unidade de medida em “toneladas”, mostrou um sobrepreço de R$1.656.585,98 referente ao exercício de 2017, que deve ser ressarcido aos cofres municipais.

O relatório apontou ainda fragilidades na demonstração da vantagem de renovações do contrato e a prorrogação do contrato sem justificativa por período superior a 60 meses.

Pregão presencial e medidas inadequadas

Quanto a um pregão presencial do ano de 2015, que teve como vencedora a empresa “Ambiental BR Resíduos Ltda – ME”, pelo valor estimado de R$140.400,00, a equipe de auditoria identificou, da mesma forma ocorrida na concorrência pública de 2013, que a unidade de medida para execução de coleta e transporte de resíduos também não foi em “toneladas” – a mais adequada e comumente utilizada para tais serviços.

Mais uma vez, não foi apresentada justificativa técnica que comprovasse a vantagem ou economicidade para que a unidade de medida fosse distinta.

O relatório indicou inúmeras fragilidades do edital que tiveram como consequências inconsistências no contrato, como ausência de anotações de responsabilidade técnica, ART e registros de responsabilidade técnica, RRT, imperfeições e imprecisões do projeto básico e falhas graves quanto a fiscalização da execução dos serviços e gestão do contrato.

Retorno e detalhamento do caso TCE/CAR

O convênio com a CAR teve como objeto o apoio financeiro a recuperação emergencial das estradas vicinais, na zona rural de Ilhéus, para viabilizar o escoamento da produção agropecuária.

Ainda de acordo com o TCE, o ex-prefeito Mário Alexandre não cumpriu o que estava previsto no contrato, e não executou as melhorias previstas.

De acordo com o Tribunal de Contas do Estado da Bahia (TCE-BA), não houve aplicação, nem justificativa para a destinação dos recursos públicos estaduais transferidos, “comprometendo a satisfação do interesse público que motivou a celebração do convênio”.

Ex-prefeito se defende

Procurado pela reportagem, o ex-prefeito Mário Alexandre disse que não foi notificado e que a defesa está se inteirando do assunto. Disse ainda não ter havido aplicação, pois, os recursos foram devolvidos. Marão diz que se recorda que o valor foi de R$ 120.000,00, o que não seria suficiente para desenvolver atividade relevante no objeto do convênio, dada a extensão das estradas vicinais no município, as quais são de 1.200km.

