Foto de Whisky em gabinete de prefeito pode gerar CPI na Bahia

Foto foi tirada no gabinete do prefeito de Retirolândia, Guene (PSB) - Foto: Reprodução

Tudo começou com uma foto de uma garrafa de whisky no gabinete do prefeito de Retirolândia, Nordeste da Bahia, José Egnildo dos Santos, conhecido como Guene (PSB). A foto foi publicada pelo ex-vereador do município e advogado, Aquiles Nereu.

O assunto virou polêmica, sobretudo após live do ex-parlamentar, o qual denunciou irregularidades na atual gestão municipal, sobretudo na saúde, onde foi citado um contrato com o 'Instituto Strategic', apontando indícios de pagamentos indevidos e superfaturamento.

Tudo sobre Portal Municípios em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Após a publicação da foto pelo ex-vereador e advogado, o prefeito Guene, como retaliação, teria colocado fim no contrato com o escritório jurídico de Nereu. É bom lembrar que Aquiles Nereu apoiou a candidatura de Guene nas eleições municipais de 2024.

Sendo assim, parlamentares oposicionistas pretendem criar uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI), liderada por Sandro da Vargem (PT), a qual conta com o apoio de mais quatro vereadores, entre eles presidente da Câmara Municipal, Dhon do ACM (PCdoB), para apurar as denúncias no segmento da saúde local.

A proposta de criação da Comissão Parlamentar de Inquérito deve ser apresentada à Casa Legislativa ainda esta semana. Caso seja instaurada, a CPI pode ser a primeira realizada em 63 anos de história do município.