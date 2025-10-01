POLÊMICA
Foto de Whisky em gabinete de prefeito pode gerar CPI na Bahia
Imagem foi gerada no gabinete do prefeito de Retirolândia, Guene (PSB)
Por Rodrigo Tardio
Tudo começou com uma foto de uma garrafa de whisky no gabinete do prefeito de Retirolândia, Nordeste da Bahia, José Egnildo dos Santos, conhecido como Guene (PSB). A foto foi publicada pelo ex-vereador do município e advogado, Aquiles Nereu.
O assunto virou polêmica, sobretudo após live do ex-parlamentar, o qual denunciou irregularidades na atual gestão municipal, sobretudo na saúde, onde foi citado um contrato com o 'Instituto Strategic', apontando indícios de pagamentos indevidos e superfaturamento.
Após a publicação da foto pelo ex-vereador e advogado, o prefeito Guene, como retaliação, teria colocado fim no contrato com o escritório jurídico de Nereu. É bom lembrar que Aquiles Nereu apoiou a candidatura de Guene nas eleições municipais de 2024.
Sendo assim, parlamentares oposicionistas pretendem criar uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI), liderada por Sandro da Vargem (PT), a qual conta com o apoio de mais quatro vereadores, entre eles presidente da Câmara Municipal, Dhon do ACM (PCdoB), para apurar as denúncias no segmento da saúde local.
A proposta de criação da Comissão Parlamentar de Inquérito deve ser apresentada à Casa Legislativa ainda esta semana. Caso seja instaurada, a CPI pode ser a primeira realizada em 63 anos de história do município.
