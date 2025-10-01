Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > PORTAL MUNICÍPIOS
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÊMICA

Foto de Whisky em gabinete de prefeito pode gerar CPI na Bahia

Imagem foi gerada no gabinete do prefeito de Retirolândia, Guene (PSB)

Rodrigo Tardio

Por Rodrigo Tardio

01/10/2025 - 6:00 h
Foto foi tirada no gabinete do prefeito de Retirolândia, Guene (PSB)
Foto foi tirada no gabinete do prefeito de Retirolândia, Guene (PSB) -

Tudo começou com uma foto de uma garrafa de whisky no gabinete do prefeito de Retirolândia, Nordeste da Bahia, José Egnildo dos Santos, conhecido como Guene (PSB). A foto foi publicada pelo ex-vereador do município e advogado, Aquiles Nereu.

Leia Também:

Com gasto milionário, Ilhéus deve ter nova empresa de lixo
Consórcio é acusado de tomar decisões sem ouvir comunidade em Cairu
Crise em Porto Seguro: unidades do Restaurante Popular encerram atividades

O assunto virou polêmica, sobretudo após live do ex-parlamentar, o qual denunciou irregularidades na atual gestão municipal, sobretudo na saúde, onde foi citado um contrato com o 'Instituto Strategic', apontando indícios de pagamentos indevidos e superfaturamento.

Tudo sobre Portal Municípios em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Após a publicação da foto pelo ex-vereador e advogado, o prefeito Guene, como retaliação, teria colocado fim no contrato com o escritório jurídico de Nereu. É bom lembrar que Aquiles Nereu apoiou a candidatura de Guene nas eleições municipais de 2024.

Sendo assim, parlamentares oposicionistas pretendem criar uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI), liderada por Sandro da Vargem (PT), a qual conta com o apoio de mais quatro vereadores, entre eles presidente da Câmara Municipal, Dhon do ACM (PCdoB), para apurar as denúncias no segmento da saúde local.

A proposta de criação da Comissão Parlamentar de Inquérito deve ser apresentada à Casa Legislativa ainda esta semana. Caso seja instaurada, a CPI pode ser a primeira realizada em 63 anos de história do município.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Aquiles Nereu Câmara Municipal cpi foto garrafa Guene polêmica prefeito retirolândia whisky

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Foto foi tirada no gabinete do prefeito de Retirolândia, Guene (PSB)
Play

"Vá jogar lixo na casa da desgraça", brada prefeito de cidade baiana

Foto foi tirada no gabinete do prefeito de Retirolândia, Guene (PSB)
Play

Homem é acusado de dar golpe de quase R$ 4 milhões na RMS

Foto foi tirada no gabinete do prefeito de Retirolândia, Guene (PSB)
Play

Catu: moradores denunciam precariedade em posto de saúde improvisado

Foto foi tirada no gabinete do prefeito de Retirolândia, Guene (PSB)
Play

Empresário é punido após envenenar árvores em Luís Eduardo Magalhães

x