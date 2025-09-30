Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > PORTAL MUNICÍPIOS
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

CONCESSÃO

Com gasto milionário, Ilhéus deve ter nova empresa de lixo

Licitação no modo pregão eletrônico está prevista para o próximo dia 15 de outubro

Rodrigo Tardio

Por Rodrigo Tardio

30/09/2025 - 15:24 h
Atualmente, serviço é prestado pela empresa FG Soluções Ambientais, que assumiu coleta em 2021
Atualmente, serviço é prestado pela empresa FG Soluções Ambientais, que assumiu coleta em 2021 -

Um processo licitatório, para escolha de empresa responsável pela coleta de lixo, foi aberto pela Prefeitura de Ilhéus, sul da Bahia, gestão de Valderico Júnior (União Brasil). Além da coleta de resíduos sólidos, a empresa vai ser responsável também pela limpeza das praias do município.

De acordo com a publicação do Diário Oficial desta segunda-feira, 29, a disputa vai ser conduzida de forma eletrônica, com julgamento pelo critério de menor preço global, com abertura das propostas prevista para o próximo dia 15 de outubro.

Tudo sobre Portal Municípios em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Consórcio é acusado de tomar decisões sem ouvir comunidade em Cairu
Crise em Porto Seguro: unidades do Restaurante Popular encerram atividades
Prefeitura é denunciada por fraudes em contratos com combustíveis

Mesmo com as queixas de lixo acumulado em alguns bairros e pontos turísticos da cidade, desde o ano de 2021, a responsável pelo serviço no município é a 'FG Soluções Ambientais', gestão do ex-prefeito Mário Alexandre, conhecido como Marão (PSD).

Em dezembro de 2024, o contrato que é válido por 12 meses, no valor de R$ 1.235.378,68 por mês, recebeu pela terceira vez um aditivo. O valor anual é de R$ 14.824.506,33.

Calendários

Ainda neste mês de setembro, a população local contestou um processo licitatório da Prefeitura, na gestão Valderico Júnior, para a compra de 10 mil bonés, 70 mil calendários, 22 mil chaveiros, 10 mil garrafas tipo squeeze, 25 mil canetas e 5 mil sacolas. O valor total do contrato é de R$ 14 milhões, com prazo de validade de 1 ano.

O processo foi dividido em dois lotes, o primeiro com materiais gráficos com itens como agendas de capa dura, calendários, chaveiros e canecas. Já o segundo incluí materiais de comunicação visual e produtos como adesivos para automóveis e outdoors em lona, adesivo e papel.

Tanto o valor do contrato, quanto a quantidade dos materiais, chamaram a atenção da população local.

Gastos em pouco tempo

Outra insatisfação da população, logo no início do ano, foi o fato do gasto da gestão de Valderico, a qual atingiu os R$ 20 milhões e 300 mil reais em apenas 54 dias.

Entre os gastos contestados, contratos milionários como o de R$ 15.583.290,00 com a empresa 'R Silva Santiago LTDA', que tem o objetivo do fornecimento de gêneros alimentícios para a merenda escolar.

Outra contrato questionado, foi o firmado por intermédio de inexigibilidade de licitação com a 'Gradus Assessoria e Consultoria Contábil', empresa de Salvador, no de R$ 996.000,00, para assessoria em contabilidade, planejamento e orçamento para a Prefeitura.

Além destes contratos, foram feitos gastos no valor de R$ 1 milhão, quinhentos e noventa mil em combustíveis, e de R$ 1 milhão, duzentos e sessenta mil para serviços advocatícios.

A reportagem procurou a Prefeitura de Ilhéus, a qual confirmou que as inscrições das propostas vão ser abertas no próximo dia 15 de outubro.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

diário oficial ilhéus licitação LIXO PREFEITURA PREGÃO ELETRÔNICO Valderico Junior

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Atualmente, serviço é prestado pela empresa FG Soluções Ambientais, que assumiu coleta em 2021
Play

Taxa de R$ 700 para ir à praia? Turistas denunciam cobrança no Conde

Atualmente, serviço é prestado pela empresa FG Soluções Ambientais, que assumiu coleta em 2021
Play

"Vá jogar lixo na casa da desgraça", brada prefeito de cidade baiana

Atualmente, serviço é prestado pela empresa FG Soluções Ambientais, que assumiu coleta em 2021
Play

Homem é acusado de dar golpe de quase R$ 4 milhões na RMS

Atualmente, serviço é prestado pela empresa FG Soluções Ambientais, que assumiu coleta em 2021
Play

Catu: moradores denunciam precariedade em posto de saúde improvisado

x