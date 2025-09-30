Com gasto milionário, Ilhéus deve ter nova empresa de lixo

Atualmente, serviço é prestado pela empresa FG Soluções Ambientais, que assumiu coleta em 2021 - Foto: Reprodução

Um processo licitatório, para escolha de empresa responsável pela coleta de lixo, foi aberto pela Prefeitura de Ilhéus, sul da Bahia, gestão de Valderico Júnior (União Brasil). Além da coleta de resíduos sólidos, a empresa vai ser responsável também pela limpeza das praias do município.

De acordo com a publicação do Diário Oficial desta segunda-feira, 29, a disputa vai ser conduzida de forma eletrônica, com julgamento pelo critério de menor preço global, com abertura das propostas prevista para o próximo dia 15 de outubro.



Mesmo com as queixas de lixo acumulado em alguns bairros e pontos turísticos da cidade, desde o ano de 2021, a responsável pelo serviço no município é a 'FG Soluções Ambientais', gestão do ex-prefeito Mário Alexandre, conhecido como Marão (PSD).

Em dezembro de 2024, o contrato que é válido por 12 meses, no valor de R$ 1.235.378,68 por mês, recebeu pela terceira vez um aditivo. O valor anual é de R$ 14.824.506,33.

Calendários

Ainda neste mês de setembro, a população local contestou um processo licitatório da Prefeitura, na gestão Valderico Júnior, para a compra de 10 mil bonés, 70 mil calendários, 22 mil chaveiros, 10 mil garrafas tipo squeeze, 25 mil canetas e 5 mil sacolas. O valor total do contrato é de R$ 14 milhões, com prazo de validade de 1 ano.

O processo foi dividido em dois lotes, o primeiro com materiais gráficos com itens como agendas de capa dura, calendários, chaveiros e canecas. Já o segundo incluí materiais de comunicação visual e produtos como adesivos para automóveis e outdoors em lona, adesivo e papel.

Tanto o valor do contrato, quanto a quantidade dos materiais, chamaram a atenção da população local.

Gastos em pouco tempo

Outra insatisfação da população, logo no início do ano, foi o fato do gasto da gestão de Valderico, a qual atingiu os R$ 20 milhões e 300 mil reais em apenas 54 dias.

Entre os gastos contestados, contratos milionários como o de R$ 15.583.290,00 com a empresa 'R Silva Santiago LTDA', que tem o objetivo do fornecimento de gêneros alimentícios para a merenda escolar.

Outra contrato questionado, foi o firmado por intermédio de inexigibilidade de licitação com a 'Gradus Assessoria e Consultoria Contábil', empresa de Salvador, no de R$ 996.000,00, para assessoria em contabilidade, planejamento e orçamento para a Prefeitura.

Além destes contratos, foram feitos gastos no valor de R$ 1 milhão, quinhentos e noventa mil em combustíveis, e de R$ 1 milhão, duzentos e sessenta mil para serviços advocatícios.

A reportagem procurou a Prefeitura de Ilhéus, a qual confirmou que as inscrições das propostas vão ser abertas no próximo dia 15 de outubro.